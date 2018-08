grand pourvoyeur de mohair dans le monde, la marque a décidé de cesser l'emploi de cette matière première.





Cet engagement concerne toutes les marques de Ralph Lauren, dont Ralph Lauren Home (marque de linge de maison), Polo Ralph Lauren, Chaps, Club Monaco, et American Living. En mai dernier déjà, des grands acteurs de l'industrie de la mode s'étaient engagés à arrêter l'emploi de cette laine d'ici 2020.

Cette décision de la part du groupe Ralph Lauren (leader international dans le secteur de la mode et de la literie et dont les articles sont vendus dans près de 13 000 commerces partout dans le monde) fait suite à l'enquête révélant les dessous de l'industrie du mohair, la toute première de son genre, diffusée par PETA. Ces images inédites ont été tournées cette année dans des hangars de tonte en Afrique du Sud, d'où provient plus de 50 pour cent du mohair vendu dans le monde.

Elles montrent des tondeurs, qui sont payés au volume et non à l'heure, travaillant à la hâte et sans précaution, laissant les chèvres souffrant de blessures et de plaies béantes. Les employés recousaient sommairement les coupures les plus profondes au fil et à l'aiguille sans administrer d'antidouleurs. Les chèvres qui n'étaient plus jugées rentables mourraient de manières horrifiantes : la vidéo montre un employé les égorgeant lentement alors qu'elles étaient pleinement conscientes à l'aide d'un couteau mal aiguisé et leur cassant le coup, en décapitant même une. D'autres étaient emmenés à l'abattoir, où elles subissaient des chocs électriques, étaient suspendues la tête en bas, et se faisaient trancher la gorge, d'après un communiqué de PETA.

"Ralph Lauren rejoint la liste croissante de marques qui se rendent compte que les consommateurs d'aujourd'hui ne soutiennent pas la cruauté envers les animaux", déclare Mimi Bekhechi, directrice des programmes internationaux de PETA. Promod, Camaïeu, Monoprix, Esprit, ASOS, Gap, H&M, Topshop, UNIQLO et Zara font partie des centaines d’autres marques qui se sont engagées à ne plus vendre de mohair.