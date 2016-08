Rentrée : quoi de neuf côté design ?

Magazine

Septembre, c'est bien connu est le mois du design avec le renommé festival Design September. Mais il n'y a pas que ça, loin de là!





Le mois de la rentrée fourmille de possibilités de sorties : on va boire un verre au nouveau Jam Hotel, on arpente la ville à la rencontre des designers dans leurs ateliers, on va papoter avec l'architecte dont le bureau est à l'origine de l'extraordinaire nouveau siège du journal Le Monde, on fait connaissance avec l'archictecte d'intérieur Lionel Jadot qui installe carrément ses bureaux au Grand-Hornu. Ppour reprendre son souffle, on se balance dans une sorte de hamac fait pour l'intérieur découvert au prestigieux salon Maison & Objet.

>> Découvrez la rentrée du design ci-dessous!