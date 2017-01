En 2017, c'est décidé, on est curieux, on essaye, on expérimente, on sort des sentiers battus, on bouscule ses habitudes, on élargit le champ des possibles pour encore plus de plaisir... Et pour vous aider tenir cette bonne résolution, French-Connect a concocté un petit récap' des nouvelles adresses bruxelloises, y compris celles que l'on a loupées au cours des dernières semaines.





Les nouveautés à Ixelles





Les nouveaux magasins :

Atelier Bleu : un magasin pour les hommes en Jean Bleu ! Seulement 5 marques de "rêve" pour le Jean parfait, uniquement pour lui... On y trouve également des vestes, des hauts, des sweats, des tee-shirts venant tous s'accorder avec le nouveau pantalon...

12 rue Lesbroussard, 1050 Ixelles ; +32(0)483666782 / +32(0)470831242

Zara Home : Il ne fallait pas moins de 1000m2 pour présenter toutes les collections Zara Home dans ce Flagship Store pour toute la décoration de la maison. C'est le 2e plus grand magasin d’Europe pour la marque espagnole.

26 avenue Louise, 1050 Ixelles ; Tél : +32(0)2 552 04 00

Les coiffeuses de Bruxelles : Un espace de coworking original qui réunit 8 coiffeuses indépendantes louant leur siège à la journée, à la semaine ou au mois. Elles viennent ici pour se lancer, partager leurs savoir-faire ou encore combler un horaire. Pour les clients, c’est l’assurance de pousser la porte d’un salon cosy, bien situé, ouvert 6/7j de 9h à 18h, sans rendez-vous. Tous les produits de soin et de coloration sont bio. Au delà, le lieu invite à un vrai moment de détente. Chacun peut prolonger sa venue dans le coin de restauration bio ou dans la bibliothèque avec accès wifi. Petit plus : les bénéfices sont reversés à un salon de beauté social qui coiffe des femmes vivant en situation de précarité.

167 avenue de l’Hippodrome, 1050 IxellesTél : +32(0)2 649 93 46 Nocturne le vendredi jusqu’à 21h. Fermé le dimanche.

La Préface : La boutique propose une jolie sélection de vêtements pour femme, en plus de quelques objets de déco et meubles vintage.

501 Chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles Tél : +32(0)2 223 12 07

Fabienne Kriwin : Après avoir crée et géré pendant 15 ans sa marque de vêtements César et Rosalie, Fabienne Kriwin change d’univers et propose désormais ses créations de bijoux légers et colorés en or et pierre semi-précieuses.

32 rue Darwin, 1050 Ixelles

Le Creuset : Cuisiner à l'ancienne comme mamie, c'est bon, et c'est tendance slowlife ! À vos fourneaux : l’expert du matériel de cuisson vient poser ses cocottes colorées avenue Louise.

67A avenue Louise, 1050 Ixelles

Moineau : Tout petit petit cabinet de curiosités végétales où l’on trouve des plantes grasses, des cactus et autres merveilles. Une belle sélection d’objets en sus (on y trouve notamment quelques trésors Astier de Villatte).

28 place du Châtelain, 1050 Ixelles ; Tél :+32(0)485 99 03 43 Du jeudi au samedi de 13h à 18h30





Les nouvelles tables :

La Figoule : C'est le resto de la rentrée ! 3 copains franco-belge viennent d'ouvrir un nouveau concept sur l'avenue Louise. Restaurant / bar / épicerie fine, en plein coeur du quartier chic et business de Bruxelles. Une carte fraiche avec des viandes ou des poissons au bon goût du sud. Des recettes aux mélanges français et andalous, d'ailleurs on a craqué pour les tapas revisités, joliment présentés, tel un tableau d'été.

362 avenue Louise - 1050 Ixelles ; +32(0)2/644 41 57

Augusta : Cuisine faite maison avec des produits bios de qualité. Petite originalité : si, grâce à votre grand-mère, vous pensez avoir la meilleure recette du monde, quelle qu’elle soit, vous pouvez la proposer au chef, pour être mis à l’honneur sur la carte pendant 1 semaine ! C’est qui le chef ?!

31 rue du Tabellion, 1050 Ixelles ; Tél : +32(0)2 538 91 12 Ouvert du lundi au samedi 18h30-22h30

Tarzan : L’ancien resto bio YAG a laissé la place à un bar à vins naturels, à accompagner de boudin blanc à la truffe, d’assiettes de charcuterie, de fromage ou du plat chaud proposé chaque soir... De quoi prendre un peu de hauteur dans la jungle urbaine.

59 rue Washington, 1050 Bruxelles ; Tél : +32(0)2 538 65 80

Chez Wawa : La rue américaine passe la frontière chez Wawa. Inspirée des taquerias, ces petites échoppes de Mexico spécialisées dans les tacos, l’adresse fait la part belle à la cuisine mexicaine revisitée à la sauce californienne, forcément bio et healthy.

91 rue américaine, 1050 Ixelles Tél : +32(0)2 534 63 30 Du Lundi au dimanche : 17h-22h / M-M-J : 12h-22h / V-S : 12h-23h

Wabi : L'adresse n'est pas tout à fait nouvelle mais nous en n'avions pas encore parlé : Ici on mange des crêpes, mais elles n’ont rien de bretonnes : plutôt de chics galettes vertes, jaunes ou roses, selon qu’elles sont parfumées aux épinards, au curcuma ou à la betterave. Ces délicieuses « Wabi » sont servies farcies aux légumes cuits, à la viande, au poisson, et présentées sur des planches en bois, dans un joli cadre design et reposant... Le plus dur est de choisir ! Des petits déj bio sont également proposés dès 8h30.

49 rue Antoine Labarre, 1050 Ixelles ; Tél : +32(0)2 649 44 90 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

L’Architecte : Il y a du nouveau du côté des Presses Universitaires de Bruxelles (PUB) avec l’ouverture d’un restaurant au sein de l’université d’architecture la Cambre/Horta. Le crédo de son jeune chef Antoine Germain ? Rendre la gastronomie abordable. La table est ouverte à tous, il suffit de devenir membre du Cercle des PUB (il vous en coûtera 3€ par an). Chaque membre peut ensuite se composer un menu complet à base de produits frais et locaux (8€ pour 4 portions, 12€ pour 6).

19 place Eugène Flagey, 1050 Ixelles Tél: +32(0)2 648 34 36 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Service de 12h à 14h30.

La Basse Cour : Mangeoir et abreuvoir urbains, ici ça rigole bien ! On ne plaisante pas avec l’apéro dans le sud ouest de la France. Et ce ne sont pas les 3 copains landais qui ont monté la Basse Cour qui vous diront le contraire : ici les planches de charcuteries sont généreuses, la soupe est délicieuse et les croques sont à tomber. La cuisine est riche, l’ambiance festive et l’apéro coule à flot. Cocorico !

347 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles ; Tél : +32(0)2 851 76 80

Coffee Collège : Installé à deux pas de l’ULB, de la VUB et du collège St André, l’endroit a tout du QG d’étudiants. On vient y boire du café sous toutes ses formes, travailler, s’y retrouver, s’y poser. 20/20 pour la déco et l’ambiance décontractée de cette 3e adresse (après Anvers et Louvain).

124-126 bd général Jacques, 1050 Ixelles ; Tél :+32(0)479 32 49 13

Du mardi au vendredi de 8h à 18h - Samedi 10h à 17h - fermé le dimanche

Upper Organic : Jus detox bios, vegetal milks, snacks et plats row food (cuisinés à base d’aliments crus), ici tout est boosté en vitamines, évidemment bio et 100% naturelles, suivant les principes de la micro nutrition. Upper Organic propose ses produits en box ou en cure detox (de 3 à 5j) pour se sentir mieux de l’intérieur et rayonner à l’extérieur !

206 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32(0)477 180 135 ou +32(0)475 82 70 94 (sms)

Certo : « Faim et soif » à l'italienne : Boire un café, dîner, passer boire l’apéro, déguster des pâtes à toute heure, bref à tous les instants de la journée ils nous acueillent, la promesse de ce nouveau restaurant italien est sans ambigüité.

48 rue Longue Vie, 1050 Ixelles Tél : +32(0)473 49 64 93

Du mardi au vendredi de 11h à 23h

Noodshop : Le concept ? Des « box à cuisiner » pour réaliser chez soi des plats complets et équilibrés imaginés par un chef et une diététicienne. La boutique propose également un salad bar à emporter : au choix 6 recettes du chef ou salade à composer parmi les 50 ingrédients frais proposés. Livraisons des box à Ixelles, Uccle, Saint-Gilles, Etterbeek.

Salad Bar : 294 avenue Louise, 1000 Bruxelles Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30





Les nouveaux bars :

Alice : Le bar du Rouge Tomate se fait désirer. Inspiré des speak easy, il échappe aux non initiés, perché dans son appartement au dessus du restaurant. Résultat : deux salons, un bar, un fumoir et des alcôves pour savourer en toute discrétion les cocktails du mixologiste Ludovic Branders, et des minis concerts.

Restaurant Rouge Tomate (1er étage), 190 Avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32(0)2 647 70 44 Du lundi au jeudi de 18h à 01h / le vendredi et samedi de 18h à 02h

Hortense : 1er bar à cocktail de Bruxelles, Hortense quitte ses caves voutées du Sablon et déménage à 2 pas de la place Flagey dans les locaux de l’ancienne Mercerie. Autre lieu, autre ambiance : ici c’est en pleine lumière qu’on vient savourer les recettes à base de sirops et infusion maison qui ont fait la réputation de l’établissement. A noter : l’endroit est désormais ouvert le midi avec un lunch cuisiné par l’excellent chef végétarien Nicolas Decloedt.

2 rue de Vergnies, 1050 Ixelles ; Tél : +32(0)479 54 44 87 Du mercredi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à 00h30





Les nouveautés à Uccle

La French épicerie : Chouette une adresse bien française à Uccle : la French Epicerie arrive place Saint Job. Des spécialités bien de chez nous : à vous l’authentique baulois, l’apéro provencal d’Aix & tera, la bisque de Homard Kerbriant... le meilleur du terroir Français, on vous dit !

14 place St Job, 1180 Uccle Tél : +32(0)2 375 49 73

Retrospecto : Vintage quand tu nous tiens... Meubles, objets, disques des années 50, 60 et 70, vous pouvez y déposer vos objets et meubles également ...

735 Chaussée de Waterloo, 1180 UccleTél : +32(0)499 310 660 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h

Mike & Becky : Plus de 100 tablettes de chocolat préparées par les meilleurs chocolatiers du monde vous attendent dans ce nouveau temple du chocolat. Vous pourrez tout apprendre sur la confection de la plus savoureuse des gourmandises, «de la fève à la tablette». Et même déguster un chocolat chaud à l’ancienne, fait maison, dans le bien nommé choco lounge...

243 avenue Brugman, 1180 Uccle ; Tél : +32(0)498 44 06 40 Lundi-vendredi : 8h-18h / samedi et dimanche : 10h-16h





Quoi de neuf à Saint-Gilles

Food Trotter : Des plats touts faits issus de la cuisine du monde, voilà ce que nous promet le concept. A l’origine, 2 chefs - dont 1étoilé - et 1 homme d’affaire gourmand, tous trois soucieux de faire partager les trésors culinaires ramenés des quatre coins du monde. Les plats cuits à la vapeur sont emballés sous vide, sans additifs ni conservateurs, prêts à être dégustés (sur place ou à emporter) pour le plus grand bonheur des aventuriers de la table... Laissez votre passeport où il est, Food Trotter vous embarque pour un voyage culinaire en direct de chez vous.

27 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles ; Tél : +32(0)2 538 38 06 Lundi au vendredi de 7h30-18h30 / Samedi 9h à 18h ; Fermé dimanche et jours fériés

Liberté, égalité, poulet : Une rôtisserie ouverte par l’équipe du Crab Club attenant (Philippe Emmanuelli en tête, à qui l’on doit déjà le Café des Spores) et qui devrait contenter les amateurs de volailles... et de jeux de mots ! Ici tout est rôti : du poulet, donc, plein air bio de la ferme de Lustin, aux légumes. On y trouve même du cochon et un rayon d’épicerie fine hyper select. À emporter ou à déguster sur place, le midi en semaine, au Crab Club.

11 chaussée de Waterloo,1060 Saint-Gilles ; Tél : +32(0)483 34 77 68 Ouvert de 10h à 20h, fermé le lundi.





