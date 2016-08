S'offrir une villa en Australie pour 5 dollars, c'est possible !

Magazine

La maison est estimée à plus de 4 millions de dollars et sera remportée par l'heureux gagnant d'une loterie.

Une villa avec vue panoramique sur l'océan Pacifique, quelque part en Australie, le rêve... Un rêve qui deviendra réalité pour un chanceux. Il s'agit d'une opération lancée par une association. RSL Art Union organise une loterie dans le but de reverser la somme obtenue aux anciens combattants australiens.

La superbe villa de Freshwater, au nord de Sydney juste à côté de la célèbre plage de Manly, a été rachetée par l'association pour près de 2,2 millions de dollars. Elle est estimée à plus de 4 millions. Deux millions de billets de loterie ont été mis en vente à cinq dollars chacun. Avec ses 298 m², la maison se divise en trois niveaux avec deux grandes terrasses et une cuisine en plein air. On y retrouve quatre chambres, deux salles de bain, un bureau et un énorme salon. La vue : l'océan Pacifique ! Aussi, l'heureux gagnant ne paiera pas de charges pendant un an et pourra profiter des meubles et appareils électroniques mis à leur disposition.

La vente est déjà un réel succès, plus de la moitié des billets. Elle pourrait rapporter plus de 10 millions de dollars. La tombola aura lieu en octobre. En attendant, petite visite en images...