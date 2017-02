Ah, la Saint-Valentin et son lot de questionnements, de gêne, de frustration, de course au cadeau... mais aussi de joie et d'amour bien évidemment ! Voici des propositons qui feront plaisir à l'un comme à l'autre puisqu'il s'agit de temps partagé à deux. Car du temps ensemble... c'est quand même le plus grand luxe et la plus jolie marque d'amour qui soit !









Pas d'enfants dans les pattes





Et si vous vous faisiez une toile, un théâtre, une balade ? Et si vous faisez une pause dans vos vies de parents ? Première étape : faire garder ses enfants en confiance. Pour cela mieux vaut s'y prendre alors un peu à l'avance. Et connaître BSit . Cette jeune société belge a créé une app à télécharger gratuitement sur Apple Store et Google Play. Dans son carnet d'adresses, plus de 70 000 baby-sitters. Bsit est aussi ouverte en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Elle est disponible en trois langues.

Le principe se veut aussi simple que possible : une app gratuite, des personnes de confiance, une proximité géographique bienvenue entre baby-sitter et parents. Aussi, 90 % des demandes de babysitting reçoivent leur première réponse positive dans l’heure.

En ce qui concerne la Saint-Valentin, la jeune app a prévu un code spécial : BSITLOVE, valable jusqu’au 15 février, qui permet aux parents d’éviter les frais de réservation pour leur premier babysitting avec Bsit.





Une petite bouffe maison sans cuisiner





Se préparer une petite Saint-Valentin à domicile, c'est agréable surtout si on n'est pas fans des menus de Saint-Valentin et côtillons des restaurants. Mais si vous n'êtes pas un cordon bleu, ni l'un ni l'autre ou que vous n'avez juste pas le temps ou l'envie de préparer des petits plats dans les grands, que faire ?

La jeune société bruxelloise Nood de box à cuisiner saines et équilibrées vous déroule son tapis rouge. Elle a concocté une box spéciale Saint-Valentin. Au menu, un plat et un dessert aphrodisiaques à cuisiner chez vous. La fiche recette et tous les ingrédients sont dans la boîte, les légumes sont déjà nettoyés et découpés et la préparation ne vous prendra pas plus de 20 minutes.

Pour 29,95€, vous dégusterez en plat un saumon au miel et au gingembre accompagné d’un mix de tagliatelles de pâtes, courgettes et carottes parsemées de graines de grenade. Pour le dessert, Nood s’est associé à Eric Kayser, boulanger pâtissier reconnu, et propose son célèbre moelleux au chocolat.

Pour commander : www.noodshop.be et choisissez votre jour de livraison. Les box seront disponibles en pré-commande jusqu’au 12 février.





Une séance photo instantanée pour immortaliser votre love





Vous en avez assez des selfies avec votre chéri(e), passez au plaisir vintage du Pola grâce à l'Instax de Fujifilm ! On adore ce petit appareil photo si festif qui permet de voir la photo se développer sous vos yeux. De quoi prendre la pose ensemble et vous créer fous-rires et souvenirs.

Pour une Saint-Valentin encore plus coquinou, Fujifilm propose en plus de l' Instax mini 8 noir, un film dont l'emballage aux tons rouges et chauds rappelle l'ambiance intime, une huile de massage, un masque et un code permettant d'obtenir un autocollant personnalisé pour votre Instax. Instax Love Pack de Fujifilm, 99€





Une escapade à deux





Côté vert

Au Dolce La Hulpe Brussels, la Saint-Valentin aura lieu les samedis 11 et 18 février, le séjour dédié à la Saint-Valentin prévoit une nuit en chambre double, un dîner cinq services à la Brasserie 135 qui pour l’occasion, sera accompagné de la présence d’un musicien pour une atmosphère des plus romantiques. Le lendemain matin, après le petit-déjeuner vous pourrez profiter de la piscine intérieure, du hammam et de l’espace fitness, dans le confort d’un peignoir moelleux. Un séjour cocoon à 439 €. Infos ici .

Côté mer

Une Saint-Valentin rigolote et fraîche, ça vous tente ? Alors allez participer au plongeon des câlins le samedi 11 février à Oostduinkerke ! Se réchauffer l’un l’autre dans l’eau froide de la mer et assister ensuite à un énorme feu d’artifice sur la plage. Sans oublier l’accompagnement musical, avec des airs entraînants et des chansons d’amour. Si un câlin dans la mer vous paraît un rien trop froid, vous pourrez vous réchauffer en dansant. Infos : www.koksijde.be/activiteit/knuffelduik





Dans un lodge... à Paris !





Trouvé sur le site de Bed&Breakfast.com et recommandé par les globe-trotters Stanislas et Célia, l'Eden Lodge à Paris est une adresse très peu connue mais qui vaut carrément le détour ! C'est une bulle verte et écologique en plein cœur du 11ème arrondissement. Cet éco lodge est l’endroit idéal pour se sentir dépaysé le temps d’une soirée tout en étant en plein cœur de la Ville-Lumière. Infos ici.





Du champagne et des émojis





Environ six milliards d'émojis sont utilisés chaque jour, c'est tellement addictif ! Alors on continue à s'envoyer des bouches rouges, des bisous coeurs, des fleurs et autres émojis en ouvrant une bouteille de Moët et Chandon Emoëticons. Un champagne rosé à l'intérieur, rose et pop pour le flacon, pour cette occasion particulière. Des petits émoticônes sont livrés avec la bouteille, histoire de la personnaliser pour débuter la soirée sous les meilleurs aupices : ceux du sourire et du jeu...

Moët Rosé Impérial Emoëticons Limited Edition Gift Box, env. 42 euros.





Un livre à offrir à son couple pour des escapades originales en Belgique

On aimait le premier "New Places to Be" consacré aux villes belges, on adore le deuxième livre "New Places To Be" enrichi. Grâce à ce livre, le site web hotspot Newplacestobe.com offre à nouveau une réponse à la question que l'on devrait se poser plus régulièrement en couple : où va-t-on ? La rédaction a rassemblé pas moins de 150 perles d’adresses bien cachées et plus accessibles. De quoi fêter la Saint-Valentin tous les mois !

Le livre est divisé en sept régions: Gand, Bruges et la côte, Anvers, Bruxelles, Hasselt, Amsterdam et Rotterdam. Envie d'un petit-déjeuner sain et copieux, ou bien d'un lunch frais ? D’un café barista, d’un délicieux apéritif ou d’un bon gros morceau de tarte ? De terminer par un dîner romantique, un cocktail sophistiqué et de clôturer la soirée en beauté dans un hôtel ? C'est dans le livre... Ed. Lannoo, 17,99 €.