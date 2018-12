Un parfum, un bijou, un vêtement, un objet techno, un accessoire, cela fait plaisir à offrir et à recevoir mais parfois, on a envie de glisser sous le sapin, une attention plus particulière, ce petit quelque chose en plus qui parlera directement à la personne à qui vous l'offrez





Un documentaire photo pour mettre en valeur la vraie vie de famille

Finies les photos de famille où l'on est tous en t-shirts blancs sur fond blanc ! Une photographe a décidé d'appliquer le principe de la photo documentaire à l'environnement familial. Ralitza propose ainsi de livrer des reportages photos réalisés en immersion dans la vie quotidienne des familles. Et tout le monde devient un héros. Une façon vraiment intéressante de fixer les jeux, les moments des bains, les petits-déj, les repas du soir, les histoires, les bisous de bonne nuit quand on a des enfants par exemple, les fous-rires ou même les bêtises et autres petites catastrophes de tous les jours. Ou simplement d'immortaliser son amour.

La photographe n'a pas son pareil pour s'intégrer dans la vie de tous les jours, pour être là, au bon moment avec son oeil de photographe. "Ma spécialisation est le portrait de nouveaux-nés, bébés, enfants familles et futures mamans", explique-t-elle, "J’aime photographier les moments spéciaux de votre vie mais aussi les jours ordinaires". Et le résultat est bluffant ! Vous pouvez offrir un documentaire photo, 350 € par session, une session en studio entre 160€ et 240€.

www.ralitza.be

Une Masterclass pour apprendre à "kiffer"

C'est le samedi 12 janvier à 19h qu'a lieu une masterclass qui pourrait bien être le début d'un renouveau pour beaucoup ! Elle s'appelle "La fabrique à kifs" et c'est une conférence sur le bonheur menée avec maestria par Isabelle Pailleau, Audrey Akoun et Florence Servan-Schreiber. L'objectif, c'est de passer un très bon moment et de repartir plus éclairé qu'en arrivant. Et de travailler un peu, tous ensemble car "le bonheur ne s'apprend pas, mais se travaille. Et que proposer de mieux que de travailler en s'amusant ?", s'enthousiasme le trio à l'origine de ce moment exceptionnel. Florence Servan-Schreiber est journaliste, conférencière et auteur notamment de «3 kifs par jour», «Power Patate» et «Dîner de Kifs».

Un massage profond du ventre chez une spécialiste du Chi Nei Tsang

On lui a donné notre ventre, sans arrière-pensées, sans questionnement et avec bonheur. On se sent directement entre de bonnes mains dans l'espace cocoon installé par Nadia Di Pasquale. Elle se dédie aux massages, au bien-être et à la relaxation depuis plus de 21 ans. Curieuse de tout, elle s'est formée très régulièrement et s'est spécialisée peu à peu dans le massage du ventre. Une pratique peu connue appelée Chi Nei Tsang. "C'est un massage de guérison puissant, issu de la plus ancienne tradition taoïste chinoise. Il repose sur des milliers d'années d'expérience et nous offre des techniques pour désintoxiquer, revitaliser nos organes vitaux, harmoniser nos émotions et libérer nos énergies négatives", explique Nadia.

"Notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, il est bourré de neurones", souligne encore Nadia, alors en prendre soin, c'est aussi prendre soin de son esprit et de soi dans son ensemble. Les viscères parlent directement sous la main experte de la thérapeute et elle peut venir à bout des maux que l'on peut subir en se disant que c'est "normal" comme l'aérophagie, les lourdeurs, les douleurs, les crampes, la constipation, le foie qui fait mal, ...

Sur sa table chauffante, on se laisse aller à ses massages légers, doux et profonds. Peu à peu, les mouvements experts vont éliminer les tensions et les noeuds de l'abdomen afin de restaurer la vitalité physique et psychique. Une session de trois massages d'une heure permet déjà de ressentir puissamment les effets du massage. Par la suite, on peut même s'essayer au yoga du ventre que Nadia prodigue et qu'on peut appliquer chez soi par la suite.

Chez Nadia di Pasquale, sous les toits de sa maison au fond de Uccle, on peut aussi profiter (car c'est le mot) d'une réflexologie plantaire ou du massage Dos stressé. On adore... Et un bon pour un massage au choix est une merveilleuse idée.

Shenki Massage, Nadia di Pasquale, Rue E. Michiels, 50 - 1180 Uccle. Tél. : +32 (0) 2 347 72 12 (uniquement sur rendez-vous). Durée d'un massage : 60 minutes, prix : 70€. Infos pratique sur les bons cadeaux : ICI

Un bon cadeau pour découvrir eFarmz

La plateforme internet belge eFarmz met en avant des produits bio mais surtout ceux provenant de fermes locales qui pratiquent une activité non industrielle à petite échelle. On aime vraiment bien la philosophie de cette entreprise qui se veut respectueuse de tous ceux qui l'aident à grandir; employés comme producteurs. Et ça marche : plus de 1000 familles sont livrées par semaine et plus de 110.000 commandes sont passées. De plus en plus de produits sont livrés dans les points de dépot, à domicile (gratuit à partir de 75€ d'acaht) et même dans les entreprises (à vélo ou en camionnette électrique). La spécificité c'est que les produits sont parfois encore dans les champs (ou dans l'eau de mer !) au moment de leur vente et sont récoltés et préparés quelques heures avant la livraison.

Depuis quelques mois, eFarmz propose aussi des box bio et belges permettant de recevoir tout ce qu'il faut pour cuisiner chez soi. En version veggie ou original (viande, poisson ou végé) à partir de 5.60€/personne (mais en majorité c'est plus près de 8€/pers.) avec tous les ingrédients bio locaux, savoureux, quantités et recettes pour préparer 3 dîners. Mais surtout, il y a une immense variété de produits d'épicerie et de frais : on peut vraiment tout acheter sur eFarmz. Et pourquoi pas faire découvrir cela au travers d'un bon cadeau ? C'est facile, c'est éco et c'est pratique ! Tous les détails pour un bon sont ici.

Les produits de beauté Habeebee en droite ligne d'abeilles bruxelloises et protégées

Habeebee, c’est une jeune entreprise gérée par Alexia et Magali qui rassemble des apiculteurs bruxellois. Les fondatrices récoltent “les déchets” des ruchers partenaires, en laissant aux abeilles le miel dont elles ont besoin, “On respecte ainsi le cycle naturel des abeilles” explique Alexia, “l'objectif est d'intervenir le moins possible”. Et tout cela se transforme en savons pressés à froid, bougies trempées à la main, baumes, crèmes, elixirs de beauté, le tout bio, vrais, justes et bons. A trouver dans différentes boutiques (la liste est ici) et sur l'eshop.





Un soin ou un massage au Martin's Spa

Dans le Brabant wallon, au calme non loin du lac de Genval, le Martin's Spa Genval est un havre de bien-être. Et pour la saison de Noël, le Spa propose des bons cadeaux qui vont chouchouter ceux qui les reçoivent. Par exemple un bon de 99€ recouvre une jolie lanterne ou un trousse de voyage siglée Martin's Spa, un soin de 50 minutes corps ou visage au choix, un accès aux thermes de 2h pour 1 personne, un produit soin du corps by Thémaé et une infusion Pukka. On peut aussi réserver un soin pour découvrir la nouvelle ligne de soins du visage Reveel en massage de 50 minutes.

Les chèques cadeaux sont à découvrir ICI.