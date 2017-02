Si les thèmes les plus divers peuvent emmener le voyageur à explorer un pays, une région, une ville, certains sont plus insolites. Ces îles, principalement, présentent les mêmes caractéristiques: elles abritent des centaines, voire des milliers d'animaux d'une même espèce, la majorité pouvant être domestiqué. De véritables petits paradis pour ces lapins, chats, coqs, cochons, chiens, renards et macaques...





Okunoshima, l'île aux lapins (Japon)

Ici, on se trouve plongé directement dans le Kawaii japonais. Les lapins sont des milliers à se balader librement sur l'île au milieu des touristes. C'est le paradis des amoureux de mignonneries, mais aussi pour ces petits animaux qui y vivent sans le moindre prédateur (chiens et chats interdits) et qui reçoivent des tas de friandises. Leur histoire est par contre moins adorable. L'île est située dans la mer intérieure du Japon au large d'Hiroshima. On dit que, durant la Seconde Guerre mondiale, les armes chimiques étaient testées sur les lapins à cet endroit. Après la guerre, ils ont été relâchés et c'est ainsi que serait né ce véritable parc à lapins, mais certains chercheurs contestent ce récit. L'île est assez désertique à l'exception d'un hôtel, un terrain de golf et de sentiers pour la randonnée.





Tashirojima, l'île aux chats (Japon)

C'est le paradis des amoureux de chats, mais aussi des habitants qui les vénèrent. Ils ne sont d'ailleurs qu'une septantaine pour plus de 150 félins et aucun chien (ils sont interdits) à l'horizon. Cette domination remonte au milieu du 18e siècle. Les chats ont été introduits sur l'île pour éliminer les souris, susceptibles de grignoter les larves des vers à soie. L’industrie du textile y était très développée. Les animaux gambadaient alors autour des pêcheurs pour obtenir de quoi manger. Depuis, un mythe a vu le jour à Tashirojima et ces chats sont considérés comme des divinités au point qu'un temple leur est consacré. On dit que leur présence a empêché la catastrophe lors du tsunami de 2011, les dégâts ont été assez limités.





Big Mayor Cay, l'île aux cochons (Bahamas)

Aussi nommée Pig Island, cette île des Bahamas n'est habitée que par des cochons. Et ils se la coulent douce ! Ils y vivent comme rêveraient d'y vivre n'importe quel touriste, à se dorer la pilule au soleil et à profiter des baignades dans les eaux transparentes. On ne sait toujours pas vraiment comment ils sont arrivés là. Une théorie veut que leur présence soit l'oeuvre de marins. Ces derniers les auraient installés sur Big Major Cay pour avoir de quoi manger dès leur retour. Sauf qu'ils ne seraient jamais revenus. Les porcs se sont très bien adaptés au plaisir du farniente et sont nourris grâce aux bateaux et visiteurs.





Lopburi, la ville des macaques (Thaïlande)

Des milliers de macaques peuplent les rues de Lopburi et cohabitent avec les humains. Ils seraient près de 5000 rien que dans le centre de la ville et n'hésitent pas à entrer en contact avec les gens. Ces animaux restent cependant chapardeurs et sont attirés par tout ce qui brille. Attention donc à ses affaires ! S'ils amusent les touristes, ils fatiguent les habitants qui sont parfois obligés de fermer leur commerce tant les petits singes sont plus nombreux jour après jour. Les macaques ont même envahi l'ancien cinéma... C'est limite La Planète des singes.





Lasqueti, l'île aux Saint-Bernard (Canada)

L'invasion n'est pas aussi frappante que sur les îles aux chats, cochons et lapins. A Lasqueti, au large de Vancouver, Tikki Smith élève des Saint Bernard. Et ses 42 chiens courent partout. Ici, seules 500 personnes y vivent. C'est la quiétude garantie pour les amoureux d'espaces naturels (sauf s'ils se remémorent le film Beethoven).





Kauai, l'île aux coqs (Hawaï)

Sur cet archipel, le plus au nord des îles de Hawaï, des milliers de coqs et de poules font vivre un véritable enfer aux habitants. Ils sont partout, principalement aux endroits les plus stratégiques pour se nourrir de tout ce qui passe. Mais surtout, ils chantent à toute heure de la journée... et de la nuit ! Les premiers ont été déposés sur l'île après l'ouragan Iniki en 1992 car les gens connaissaient une véritable pénurie alimentaire. Depuis, ils se sont multipliés vu le manque de prédateurs.





Zao Kitsune Mura, le village des renards (Japon)

Encore un lieu pour les adeptes de Kawaii. En plein coeur de la préfecture de Miyagi, le village de Zao Kitsune Mura n'abrite pas d'humains, c'est un véritable parc à renards comme son nom l'indique. Ils sont plus d'une centaine et on y retrouve six espèces différentes. Il s'agit d'un animal sacré au Japon. Dans les croyances Shinto, ce canidé est le messager d'Inari, la divinité de la fertilité et de la prospérité du riz. Ici, les touristes peuvent admirer les renards, s'y balader, les nourrir, mais il est recommandé de ne pas les toucher. Ils restent des animaux sauvages qui peuvent mordre.