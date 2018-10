La nostalgie des vacances ? Pensez à tout ce qui se fait de bon ici. French-Connect vous a déniché de nouvelles adresses lifestyle incontournables de la capitale. De quoi adoucir votre retour.

French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

Nouveauté française en Belgique

Caudalie : Pour se dépayser sans faire des kilomètres, on aime faire une halte à Bruges, notre belle Venise du Nord, avant d’aller humer les embruns de la côte. Cette fois, on y a découvert un écrin bien-être divin qu’on se devait de partager avec vous : la nouvelle Boutique SPA de la marque française de cosmétiques Caudalie. Une grande première en Belgique. Une fois passée la porte de la devanture aubergine, on entre dans un univers feutré, imprégné du monde viticole (les présentoirs sont en fût de chêne et le papier peint à motif de vignes) et la magie opère, on est instantanément déconnecté. Clin d’œil au lustre en grappe de raisin ! Nous, on en a profité pour prolonger le hâle des vacances avec le soin visage « Eau de Beauté » (qui travaille sur l’éclat du visage). Mais ils proposent également des soins du corps, des diagnostics de peau sur-mesure et même un soin express pour les citadins pressés. Ce qu’on aime aussi dans la philosophie Caudalie, outre leurs soins naturels respectant leur charte « Cosm’éthique », c’est le fait que la marque est membre de l’association « 1% for the Planet » et reverse 1% de son chiffre d’affaires mondial à des associations pour la protection de l’environnement. Chouette non de prendre soin de soi en faisant du bien à la planète ? Le soin terminé on est ressorti tout cotonneux, prêt, enfin presque, à affronter l’air vivifiant de la mer.

Steenstraat, 3 8000 Bruges Tél : + 32 50 94 62 75

Du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 18h30







Les marques françaises du Connect-Store : vous n'êtes pas sans savoir que nous avons ouvert notre boutique online, et nous présentons des marques belges et françaises. On a des beaux articles qui arrivent en ce début de saison. Pour la partie française, nous venons de recevoir la dernière collection de sacs de Sandrine Dalzotto. On peut y mettre son ordi, son casque de moto, et sans que cela ressemble à un sac de sport, mais à une version chic et trendy du sac fourre-tout.





Du côté du dressing

Mademoiselle l’Ancien : Dans une ère de grand consumérisme, elles font du bien les boutiques comme Mademoiselle l’Ancien. On vient y chiner des pièces vintage dans un lieu charmant et cosy au cœur des Marolles. Elle risque fort bien de faire partie de notre rituel du dimanche…

127 rue Haute, 1000 Bruxelles

Taste.Brussels : Des pop-up stores dédiés à la mode berlinoise. En voilà une bonne nouvelle ! C’est le nouveau projet de « Taste.Brussels » dont le but est de nous faire découvrir des labels triés sur le volet dans le domaine de la mode et du design. Pour cette première édition, ce seront Farrah Floyd, of/Berlin et Startstyling qui ouvriront le bal. Bien entendu, ça ne doit pas nous empêcher un aller/retour dans la capitale berlinoise. Du 1er septembre au 31 octobre.

Pop-up Store avec Farrah Floyd et of/Berlin - 39 rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles

Pop-up Store Starstyling - 121 rue Dansaert, 1000 Bruxelles



Polette : Chaque fois qu’on part en vacances c’est la même histoire, on a envie d’une nouvelle paire de lunettes. Mais comme ça reste tout de même un certain budget on abandonne vite notre caprice. Ça c’était sans compter sur la marque française Polette qui propose des montures et des verres à prix défiant toute concurrence, en version solaire ou lunettes de vue.

68 rue Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles

Carine Gilson : La nouvelle boutique est un véritable écrin chic et élégant à l’image de la lingerie de luxe proposée par la créatrice bruxelloise Carine Gilson. La décoration, signée par le duo ultra créatif David/Nicolas, vaut à elle seule le détour. Outre la lingerie, vous y trouverez aussi des pièces d’exception réalisées dans de magnifiques matières, dentelle de Caudry et soie de Lyon, pour un dressing de soirée et une collection couture fraîchement arrivée. Les femmes de Carine Gilson seront donc désormais habillées du matin au soir.

26 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 289 51 47



Charly A : C’est dans une jolie maison de maître que ce nouveau showroom bruxellois de robes de mariée a pris ses quartiers. Le souhait de Valérie, la fondatrice, est de proposer un lieu cosy et intime où chaque mariée se sent unique. Rock, bohème, romantique ou encore moderne, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Histoire d’en avoir encore un peu pour la pièce montée…et la décoration, les invitations, la voiture de collection, la location du château…

196 avenue Molière, 1050 Ixelles Tél : +32 2 242 27 77 (uniquement sur rendez-vous)



Le Petit Boudoir : Une boutique multimarques peps avec des vendeuses aux petits soins. Ici pas de chichis, une ambiance chaleureuse et détendue et des marques variées à petits prix. Désormais, on retrouve l’équipe à Uccle pour leur 3ème espace.

36 rue Xavier de Bue, 1180 Uccle Tél : +32 2 751 07 58





Tout ce qui brille

Messika : On trépignait d’impatience de pouvoir aller essayer les bijoux de cette marque de joaillerie de luxe. Une belle histoire de famille et de transmission entre un père et sa fille. Au cou, aux mains et au poignet de toutes les fashionistas, la marque Messika a décidé de venir s’implanter à Bruxelles. L’occasion de débuter ou d’agrandir votre collection Move. Votre portefeuille crie déjà « au secours »…

20 place du Grand Sablon, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 669 88 80

Pomellato : Décidément les bijoux de luxe ont le vent en poupe. La marque italienne, haute en couleurs, s'installe sur le chic boulevard de Waterloo. Ici on change de bague comme de tenue et on assortit son tailleur au bleu azur de la bague Nudo. Des bijoux de luxe uniques en leur genre qui ont le don de dynamiser votre dressing à coup de couleurs et de montures imposantes.

34 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 705 54 57

Level Diamonds : Une histoire de famille et de diamantaires anversois de génération en génération. Plus besoin d’aller jusqu’à Anvers pour leur demander des conseils pour la réalisation d’un bijou sur-mesure, désormais vous pourrez venir vous en mettre plein les yeux dans leur boutique bruxelloise. Bon à savoir, ils achètent aussi vos montres et vos bijoux anciens.

1393 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 687 70 09



On retrouve la forme

Serenity Bar : A l’initiative de l’Institut Mindfulness, voici le tout premier bar à méditation en ville. Un lieu unique qui invite à prendre le temps de se recentrer sur soi et de se ressourcer entre deux réunions. On prend cette pause méditative quand on veut dans la journée puisque les créneaux horaires sont assez flexibles et on a même le luxe de pratiquer la méditation dans 4 langues différentes (français, néerlandais, anglais et allemand). Le lieu permet également de suivre des cycles plus classiques de cours de pleine conscience durant 8 semaines. A vous de voir la formule qui vous convient le mieux.

145 rue Général Leman, 1040 Etterbeek Tél : +32 476 51 70 16

Tamiim Beauty Studio : Lancé par les deux make-up artists, Diane et Ivan, ce lieu d’un nouveau genre aborde la beauté sous l’angle de la singularité. Y’en a pour tous les types de peaux et surtout, le duo n’y vend pas de produits histoire de rester totalement indépendants et donner des conseils adaptés à chaque cliente.

39 rue Berckmans, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 485 13 83 67 ou +32 484 85 02 64

Blaze : Lancement d’un nouveau studio intégré au Club huppé David Lloyd, niché au cœur de la forêt de Soignes. Au programme, cardio, boxe et musculation et des technologies novatrices pour pouvoir adapter le programme à chaque personne, quelque soit son niveau.

41 Drève de Lorraine, 1180 Uccle Tél : +32 2 379 32 00

Hyvin : La présentatrice Julie Taton s’est lancé un nouveau défi et ouvre un espace beauté et bien-être à Waterloo. Un havre de paix installé dans une magnifique maison où l’on vient pour déconnecter et se recentrer sur soi mais aussi prendre soin de soi avec des techniques inspirées des Etats-Unis. On travaille le corps (graisse, cellulite, rides) mais aussi l’esprit avec une équipe de professionnels (coach, microkiné, naturopathe ou encore kinésiologue).

5 avenue des Chasseurs, 1410 Waterloo Tél : +32 2 647 23 97

Une mobilité nouvelle génération en ville

Cowboy : Une nouvelle génération de vélos électriques connectés débarque en Belgique. Les e-bike Cowboy ont un look racé (entièrement noirs avec des phares et le feu de freinage intégrés dans le cadre rien que ça), un poids plume et ambitionnent de repenser la mobilité urbaine ! Ils ne possèdent aucun bouton, le vélo démarre à l’aide de votre smartphone, et pas de chaîne ni de dérailleur. A découvrir online ou dans l’un des deux « saloons » de la marque, à Anvers ou Bruxelles. 1790 euros pour ce deux roues made in Belgium, plus que raisonnable vu l’engin de compétition proposé.

70 Kloosterstraat, 2000 Anvers (jusqu’au 15 décembre) Tél : +32 2 808 78 30

67 rue de la Régence, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 808 78 30

Troty : Voici la nouvelle solution mobilité sur laquelle il faudra compter à la rentrée, une trottinette électrique, sécurisante et écologique. Mais surtout un moyen ultra compact de se déplacer dans la ville, histoire de se faufiler entre les interminables files de voitures. Une chouette alternative à proposer aux employés pour remplacer la voiture de société non ?

