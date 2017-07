Et la bourgade élue cette année "Village préféré des Français" est jumelée avec la commune belge de Perwez !

Pour ceux qui souhaitent fuir les villes cet été, côté villages charmants, la France n'a clairement pas à rougir. Il existe d'ailleurs un label "Plus beaux villages de France", qui en recense actuellement 156. Mais chaque année sur France 2, un concours met aussi en avant certains d'entre eux. Depuis six ans, Stéphane Bern sillonne en effet une bourgade pittoresque par région (au nombre de 13) afin d'élire "Le village préféré des Français". En 2016, c'est Rochefort-en-Terre (Bretagne) qui avait décroché le titre. Voici le top 5 de 2017.

1. Kaysersberg (Alsace)

Rien que son nom en impose: la Montagne des Empereurs ! Non loin de Colmar, sur la route des vins d'Alsace, le village à l'architecture typique de l'Est est en quelque sorte lié à la Belgique. Car il est jumelé à la commune brabançonne de Perwez, fière d'ailleurs du titre de "Village préféré des Francais" remporté par Kayserberg. Dans le centre historique, c'est la plongée en pleine Alsace avec ses maisons colorées à colombages, ses pavés, ses vignobles et cette ambiance fleurie de géraniums. La rivière Weiss sépare le village en deux quartiers reliés par un pont fortifié. Le château médiéval offre une vue imprenable sur la petite bourgade.





2. Saint-Valéry-sur-Somme (Hauts-de-France)

Aussi à quelques kilomètres seulement de notre pays, dans la baie de Somme, ce village médiéval vaut le détour. Pavés, pêcheurs, maisons colorées, ruelles fleuries en font un lieu vraiment charmant. A ne pas rater: l'Herbarium, un jardin clos médiéval aux 1000 plantes et le gâteau battu !





3. La Roque-Gageac (Nouvelle-Aquitaine)

Il s'agit d'un lieu unique, au pied d'une gigantesque falaise, au bord de la Dordogne. La Roque-Gageac bénéficie d'un microclimat quasi méditerranéen grâce à son exposition plein sud. Il est très agréable d'y arpenter les petites ruelles jusqu'à la rivière, en admirant les façades blanches et ocres. Son majestueux manoir domine le village et son jardin exotique vaut le détour.





4. Moncontour (Côtes-d’Armor)

Au sommet d'une colline, la petite cité est entourée de remparts et recèle bien des trésors. Ruelles pavées et bâtisses médiévales se mêlent aux hôtels particuliers et maisons de maîtres, héritage du commerce de la toile de chanvre. Un village rempli d'histoire entre les chouans et les toiliers.





5. Piriac-sur-Mer (Pays de la Loire)

Bordé par l'Atlantique, ce village au patrimoine diversifié garde un petit côté breton. Calme, la cité balnéaire attire les vacanciers qui projettent de longues balades le long de la pointe du Castelli. Ruelles fleuries et demeures des XVIIe et XVIIIe siècles construites dans le granit rappellent l’importance de l’activité maritime d’antan.





6. Petit bonus: Brouage (Charente-Maritime)

Rien à voir avec le concours de France 2, mais Brouage est la dernière commune française à avoir décroché le label des "Plus beaux villages de France", un classement très sélectif. La cité fortifiée, située sur un marais, bénéficie d'un climat agréable tout au long de l'année. Autrefois port de commerce de sel, aujourd'hui, son rempart, son artisanat, ses expositions, la nature qui l'entoure, en font un lieu magique pour les vacances.