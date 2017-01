A l'heure actuelle, on ne part plus au ski, mais bien à la montagne.

La neige manque dans les stations de sports d'hiver françaises. Et vous êtes nombreux à avoir booké vos vacances « au ski ». Pas de panique ! Même si certains ne jurent que par la glisse de 9h à 16h non stop, les stations de ski se diversifient et proposent des tas d'alternatives vraiment sympas, car l'essentiel, c'est de se déconnecter et se ressourcer.





Le yoga en plein air





Le yoga, c'est tendance. Du coup, on le pratique partout. Et la montagne se prête complètement à cette activité, d'autant que les concepts originaux ne manquent pas. Par exemple, Valmorel et Méribel proposent des séances, soit un duo de marche nordique-yoga, soit un simple yoga en plein air. Au Grand Tourmalet, le taï-ski remporte un franc succès. Les exercices permettent aux débutants de dépasser leurs peurs, de trouver l'équilibre. Rien n'empêche évidemment aux « yogis » accomplis de grimper en télécabine au sommet et de pratiquer leurs exercices (pourquoi pas en admirant le lever du soleil, certaines stations rendent possible cette excursion). Et pour ceux qui ont besoin d'inspiration, Morzine a disposé des panneaux reprenant dix postures adaptées à une pratique de ski aux pieds.





Les spas





De nombreuses stations de ski ont misé sur les spas pour décompresser. Sauna, bains extérieurs chauffés, centres de massage, ... la montagne se prête vraiment à cette activité bien-être relaxante.





Les centres aquatiques





Si la neige vient parfois à manquer, l'eau est toujours là en montagne. Dans certaines stations, les touristes ont la possibilité aujourd'hui de venir s'amuser ou se prélasser dans un grand centre aquatique. C'est le cas notamment à Avoriaz ou encore Courchevel (surf indoor, plongeoirs, mur d'escalade, lagon intérieur et extérieur, bains effervescents, grotte marine).





Visites gastronomiques





En montagne, il n'y a pas que des grosses stations champignon ou les petites dont on a vite fait le tour. Villes et villages se dressent par-ci par-là avec leurs atouts touristiques. Lorsque la neige vient à manquer (ou même quand elle est là), une petite visite ne se refuse pas et certains centres proposent d'ailleurs des excursions ou des navettes pour s'y rendre. On peut ainsi découvrir le savoir-faire des fromageries (elles sont très nombreuses), mais aussi celui des microbrasseries, une véritable tendance (par ex : la brasserie du Galibier à Valloire, la brasserie du Mont-Blanc à Chambéry, brasserie du Vercors à Autrans, etc.) Sans oublier les dégustations...





Une cani-rando





Pas assez de neige pour une balade en chiens de traîneau ? Il existe une alternative sympa pour rester en contact avec la nature et ces incroyables compagnons à quatre pattes : la cani-rando. Les randonneurs sont ainsi reliés par la taille à un chien de traîneau, une manière originale de découvrir la montagne.





Le patinage





De nombreuses stations de ski ou tout simplement la ville la plus proche proposent une patinoire publique qui fera le plaisir des petits et des plus grands.





Des balades à cheval





Si le ski-Joëring se pratique de plus en plus, il reste compliqué en cas de neige peu abondante (il s'agit d'une discipline sportive alliant le ski et un attelage équestre ou canin). L'équitation est une super alternative, d'autant qu'il n'y a pas de saison pour les balades à cheval au milieu des sapins.





Une balade dans les airs





Le parapente, le planeur et la montgolfière ne se pratiquent pas uniquement au printemps et en été. Sensation et beauté des paysages garanties...





La glisse de l'été... en hiver

Si la neige vient à manquer, le matériel prévu pour les activités de l'été peut être de tout secours: VTT, Trottin’Herbe (patinettes à grosses roues), Mountainboard (planches à roulettes adaptées), luge sur rail, FAT trottinette (trottinette à gros pneus), Airboard (luge gonflable), etc. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, le zorbing commence à envahir les stations de montagne (dévaler les pentes dans une sphère transparente en plastique) ou sa version « bowling humain » qui consiste à faire tomber d'énormes quilles gonflables en dévalant la piste dans sa sphère.





Du sommet aux entrailles de la Terre





Et si au lieu de grimper sur les sommets pour les dévaler, on descendait dans les entrailles de la Terre. Certaines stations, comme Piau-Engaly, proposent de la plongée sous glace. Ou qui dit montagne, dit souvent grottes avec des activités spéléo, comme dans le massif des Bauges.





Pour les plus petits





Les enfants ne risquent pas de s'ennuyer à la montagne s'ils ne peuvent pas skier. Même si la neige manque, il y a toujours une piste quelque part pour pratiquer la luge (surtout s'il y a des canons à neige). Certaines stations sont d'ailleurs équipées de parcs et d'aires de jeux assez impressionnants. Et puis, il y a tous les ateliers prévus pour les petits lorsque les parents sont en vadrouille à ski ou à pied : contes, activités manuelles, cours de musique, igloos, bébé gym, yoga, sculpture sur glace, etc.





Les activités traditionnelles





Dans la plupart des stations de ski, on retrouve un cinéma, une salle de théâtre, parfois des salles d'exposition, un bowling, des bars et restaurants, des discothèques (de nuit ou de jour comme la Folie Douce à Val Thorens), des boutiques, des marchés, des murs d'escalade (ou des cascades gelées à grimper), des courses à pied organisées, etc.