Les croisières, c'est (trop) pépère ? Ce cliché a la vie dure ! Costa Croisières a décidé de proposer un nouveau genre de croisière, entre city-trip et découverte des côtes baltiques.

L'objectif de ces nouvelles croisières : permettre aux touristes curieux de Stockholm de découvrir cette capitale tendance et attirante pour quelques jours sans devoir payer une chambre d'hôtel puisque l'on peut regagner sa cabine sur le bateau à quai ! Le navire Costa Magica reste ainsi deux nuits à Stockholm, une nuit au début de la croisière, et une nuit à la fin. Le deuxième jour, il va naviguer de jour (et non de nuit comme c'est le plus souvent le cas pour les croisières touristiques).

Cette croisière d'un genre nouveau permet aussi de partir à la découverte de Helsinki (1 jour) en Finlande et Tallinn en Estonie (1 jour).

Et deux jours à St-Petersbourg

© DR



Et comme de l'autre côté de la mer Baltique il y a Saint-Petersbourg, le bateau de croisière vous y emmène pendant deux jours. Pas de transfert en avion ni besoin de visa pour la Russie, la compagnie de croisière se chargeant de toutes les démarches administratives.

>> Les croisières débutent et se terminent un samedi, jusque fin août. Apd 449€. Les infos sont ICI