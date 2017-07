Ils ont tout plaqué et sont partis en famille faire le tour du monde. Un périple suivi par des milliers d'internautes, leurs compagnons de route virtuels.

Quitter le train-train de la vie et partir à l'aventure avec les enfants en bas-âge, c'est le défi que se lancent de plus en plus de jeunes couples. L'été dernier, un Belge, Sébastien, et son épouse française, Audrey, ont décidé d'entamer un tour du monde avec Eleanor (3 ans) et Timothy (20 mois). Sur la route, ils ne sont pas seuls puisque des milliers d'internautes suivent leurs péripéties chaque jour via leur chaîne YouTube, leur blog et les réseaux sociaux. Un road-trip 2.0 au départ de Montréal à bord, pour commencer, de Liberty, leur imposante caravane américaine qui permet aux petits de garder quelques repères, leur chambre, confie le couple au Figaro. Leur premier parcours les mène à travers les Etats-Unis, puis le Mexique où ils quittent (temporairement) leur maison roulante pour voler vers l'Europe, en passant se reposer quelques jours en Belgique chez les parents de Sébastien.

Et les Coste prennent leur temps. Quand ils se sentent bien quelque part, ils y restent un bon moment. L'objectif n'est donc pas de visiter un grand nombre de pays en un temps record. Pour chaque instant clé de leur voyage, ils s'appliquent à filmer et réaliser des montages dignes des professionnels. La famille partage les trucs incroyables, mais aussi les instants moins glamour, car cela fait également partie du périple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs aventures plaisent. A l'avenir, Sébastien et Audrey aimeraient en tirer une source de revenu pour poursuivre leur route. Car les projets sont grandioses : cet automne, ils retrouveront Liberty à Mexico pour descendre vers l'Amérique du Sud. Ensuite, ils partiront pour l'Asie et l'Australie. Un retour ? Ce n'est pas encore au programme...