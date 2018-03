Même les citadins ont droit à leur coin de verdure. En manque d'inspiration ? Voici une panoplie d'idées pour se rapprocher de la nature et se mettre au vert en Belgique.

En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com .

Nos amies les abeilles

Les abeilles, si précieuses à la biodiversité de notre planète, sont devenues tendance, bien malgré elles mais c’est tant mieux. On les retrouve même dans le fond des jardins bruxellois ou sur les toits de la ville. On est parti à leur rencontre.

Made in Abeilles : La bonne adresse si vous avez envie de participer activement à la sauvegarde des abeilles. Soit en consommant du miel labellisé « Made in Abeilles », soit en devenant un « Happyculteur », soit en éduquant la génération future avec leurs ateliers « Api’School ». Nous, on a trouvé leur idée d’ « Hôtel Beewelcome » plutôt sympa : un abri à installer dans votre jardin qui est adapté aux abeilles et autres insectes pollinisateurs comme les papillons ou encore les bourdons et qui contient la nourriture qui leur est nécessaire.

Tél : +32 489 41 14 58

Miel de Noire : Vous connaissiez l’abeille noire ? C’est une abeille « bien de chez nous » qui malheureusement est menacée de disparition. Elle symbolise véritablement l’apiculture non intensive et durable. Alors une jolie façon de contribuer à sa sauvegarde, c’est de consommer le « Miel de Noire ». Vous trouverez la liste complète des apiculteurs sur leur site. Autre alternative : devenir producteur de Miel de Noire.

Toutes les infos via Martine Dermine, info@mieldenoire.be

© Miel Noire



Ferme Apicole des Neuf Bonniers : Vous embarquez toute la marmaille et vous leur faites découvrir le monde de l’apiculture : la vie d’une abeille dans la ruche, leurs méthodes de travail, la visite de ruches et la dégustation du miel produit sur place. Il est même possible d’assister à l’extraction de miel jusqu’à sa mise en pot.

14b rue de Maredret, 5537 Denée Tél : +32 486 63 19 71

Srabe : ou Société Royale d’Apiculture. Elle propose des cours d’apiculture, un «jardin d’abeilles » accessible au grand public de mai à septembre, le prêt de matériel apicole... Mais c’est également le numéro à former si vous avez un essaim d’abeilles chez vous, ils viendront le récupérer gratuitement et ce dans toutes les communes de la ville de Bruxelles.

Sur le site de l’association Apis Bruoc Sella, qui est notamment à l’origine des ruches sur les toits de Bruxelles, vous trouverez toutes sortes d’activités liées à la sensibilisation de la nature urbaine par le biais de abeilles. Instructif et ludique.

Beeodiversity : Ils proposent différentes solutions pour participer à la biodiversité urbaine via les abeilles. Vous pouvez, par exemple, choisir d’accueillir une ou plusieurs ruches chez vous. Ils gèrent tout de A à Z et vous recevez même des pots de miel de votre propre production. Et si vous n’avez pas de place chez vous, il reste la solution du parrainage d’une colonie d’abeilles. Une belle façon de prendre part à la régénération des populations d’abeilles en Belgique.

Toi ma coccinelle : la Bête à Bon Dieu

Bioinsecte : Pour lutter de manière efficace et respectueuse de l’environnement, vous pouvez avoir recours aux coccinelles ou autres insectes qui se chargeront de faire disparaître les nuisibles de votre jardin. Sur ce site, vous trouverez des kits d’élevage de coccinelles, entre autres, pour éradiquer les pucerons de façon naturelle et sans pesticide.

Adalia : Une mine d’infos pour lutter contre les nuisibles, avec une solution bio, sans pesticide et sur-mesure par catégorie de nuisibles.



Vas-y ma poule ! Elle débarque en ville

Ca y est, la contagion a opéré, vous aussi vous avez envie d’avoir un bout de campagne dans le fond de votre jardin en élevant des poules. Parce qu’une poule non seulement ça pond au moins un œuf par jour mais en plus elles se nourrissent de tous vos déchets organiques, histoire de réduire votre empreinte écologique ! Mais on les trouve où ces fameuses poules ?

Life is Wonderpoule : Cette asbl propose des poulaillers en kit pour vous permettre d’élever des poules en ville. Ils sont disponibles en 3 tailles et comptez sur eux pour vous guider dans vos premiers pas de fermier urbain : ils fabriquent et installent des enclos et se chargent de vous amener les poules pondeuses et les premiers sacs de grains.

© Wonderpoule

Elevage de Limal : A 20 minutes de la capitale, voilà un endroit où venir trouver des poules pondeuses et contrairement à la légende urbaine, pas besoin de coq pour qu’une poule ponde. Si l’envie vous prend de compléter votre basse-cour naissante, on y trouve aussi des canards et des oies.

66 rue Charles Jaumotte, 1300 Limal (Wavre) Tél : +32 10 41 36 06

Aveve : Vous pourrez y trouver des poules à accueillir dans votre jardin mais aussi des conseils sur leur entretien, leur habitat ou encore les différentes races qui existent.

169 Hallesesteenweg, 1640 Sint-Genesius-Rode Tél : +32 2 380 29 99

Pour mettre à l’abri nos nouvelles amies les poules :

Kot kot in the City : Un projet mis sur pied par l’architecte d’intérieur Bernard De Jonghe. Il propose tout un tas d’habitats pour animaux dont de jolis poulaillers dans toutes les tailles et tous les designs mais principalement en bois dans un souci environnemental.

Mon gros lapin

Si à la place, ou en complément des poules, vous avez craqué pour le joli minois d’un lapin angora, on vous a déniché une adresse où lui commander un abri sur-mesure et tendance svp : Kimical. Pas de raison que Fanfan fasse l’impasse sur la tendance minimaliste scandinave du moment !

On a la main verte avec les potagers urbains

Peas and Love : A Bruxelles, il existe un lieu unique qui propose la location d'une parcelle qui sera entretenue par un « Community Farmer » (qui vous accompagne toute l’année dans cette aventure potagère) et sur laquelle vous pourrez venir cueillir le fruit de vos plantations (des fruits, des légumes, des salades ou encore des herbes aromatiques).

15 avenue Ariane, 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél : +32 488 35 53 84

© Peas and love



Wonderlecht : Un lieu multi-facettes où les habitants viennent expérimenter des méthodes de production d'aliments bios, glaner des infos sur la biodiversité ou encore la protection du climat. On peut aussi y trravailler ou simplement se détendre.

152 rue des Goujons, 1070 Anderlecht - christie@haricots.org

Potagers Urbains : Un site qui répertorie les adresses de potagers collectifs, familiaux ou d'animation à Bruxelles ainsi que tous les événements liés au domaine comme de nombreux ateliers. La saison 2018 commencera le 25 mars avec la construction de bacs à poser devant le Jardin des Potageois à Auderghem et sera suivie de tout un tas d’activités à faire en famille.

Prêter son Jardin : Une plateforme d’échange qui permet aux particuliers de prêter leur jardin à des apprentis jardiniers en manque de verdure et de potager.

Les professionnels

NIMAculteurs : On fait confiance à des pros pour venir installer un potager dans le fond de son jardin. Non seulement ils vous aident à la conception et à la réalisation de l’installation potagère mais ils vous initieront à la permaculture et vous donneront de précieux conseils sur la planification des récoltes, l’hivernage de votre potager ou encore la méthode de paillage.

Tél : +32 475 42 71 19

© Nimaculteurs



Montjardin : Stéphanie, économiste de formation mais surtout passionnée des jardins, aime partager tout ce qu’elle appris au cours de ses formations en potager et permaculture avec tous ceux qui ont envie de changer leurs habitudes de consommation. Elle nous guide pas à pas dans la création d’un potager qui s’adapte à notre style de vie et donc même pour les plus citadins d’entre nous. Elle propose également de vous rôder à la pratique du potager en suivant les formations qu’elle organise (permaculture, entretien du potager, hivernage,…)

Tél : + 32 496 55 93 42 (Stéphanie de Theux)

>>> Plus d'idées sur www.french-connect.com

On peut même se connecter et jardiner 2.0

Mon Potager de Balcon : Un site très bien pensé et pédagogique qui vous explique comment créer un potager (ils ont même une rubrique spécialement dédiée aux enfants) et surtout comment l’entretenir.

Mon Jardin Potager : Cette app permet de créer et entretenir son potager. On y déniche des conseils sur la culture des légumes et des plantes aromatiques.

Calendrier des travaux du jardin : Un ensemble de fiches pratiques pour tous les travaux de jardinage (potager, verger, jardin, balcon, terrasse) pour adopter les bons gestes et réussir vos plantations.

Baromètre : Une appli indispensable pour savoir exactement quand planter en fonction de la pression atmosphérique et de la météo des jours qui arrivent.

© Barom�tre



>>> La suite des bonnes adresses sur www.french-connect.com