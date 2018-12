Si l'on recherche un cadeau de famille, si l'on se décide enfin à développer ses photos de vacances. Et parce qu'une image vaut mille mots... Cette liste de bonnes adresses "spécial photos", repérée par French-Connect, est pour vous.

French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

S'offrir un shooting de star

Marie Laure Marciano

Au premier contact, on comprend vite que Marie-Laure fait partie de ces personnes chaleureuses et humaines avec qui on a envie de passer un moment. Il a suffit qu’elle commence le shooting (auquel on a eu la chance d’assister pour les membres French-Connect) pour que nos impressions se confirment : oui, elle a le don de mettre les gens à l’aise à coup de sourires et de vrais compliments.

Certainement une des raisons, outre son talent de photographe professionnelle, qui explique qu’elle parvient à faire transparaître autant d’émotions dans ses clichés. Et pour vous sublimer davantage, Marie-Laure propose les services d’une make-up artist. Vous pouvez faire appel à elle pour des portraits de famille, lifestyle ou encore pour immortaliser une grossesse … En studio ou en extérieur et même à domicile si vous avez envie de rester dans votre univers.

Tél : +32 470 72 54 27

La simplicité est son maître-mot. Cette photographe est spécialisée dans les photos naturelles de bébés, les enfants et la famille. Elle propose des sessions photos non posées : Ralitza évolue au sein de la famille et documente leur vie quotidienne dans le but de garder une trace de la dynamique et de la vie familiale. En toute spontanéité : la lecture du soir, une partie de jeu de société ou encore une maman qui cuisine avec ses enfants.

Ces séances ont lieu à domicile mais peuvent également avoir lieu dans un autre endroit à l’occasion, par exemple, d’une réunion de famille intergénérationnelle ou encore lors d’une promenade dominicale. Le plus important pour elle c’est de parvenir à capturer les liens entre chaque membre de la famille, leurs interactions et tous leurs moments de joie ou de chamailleries… Tout ce qui compose la vie… Et gros avantage, nul besoin de savoir ou aimer poser !

470 avenue Dolez, 1180 Uccle Tél : +32 486 15 59 14

Un vrai sens de l’écoute afin de compiler vos souvenirs (mariage, famille, naissance, voyage…) de la meilleure manière qu’il soit. L’équipe de 4 leaf se coupe en quatre pour trouver le style d'album, le format et la personnalisation qui colleront au mieux à vos attentes.

Comme ici, tout est sur mesure, tout est possible! Ils proposent un large choix de couvertures, de papiers et de coffrets pour véritablement caractériser votre album et en faire un objet unique. Entre la version classique, black matte (d’un chic !) ou encore rétro et même hippie chic (notre petite préférence), vous avez l’embarras du choix pour donner une touche originale à vos clichés. Et pourquoi pas faire de votre album, un objet de déco à part entière avec leur formule « Duo » : l’album est présenté dans un magnifique coffret en bois qui lui sert de support ou leur formule « GoBook » qui transforme votre album en tableau ! On vous le disait, une infinité de possibilités…

Tél : +32 473 48 34 41

© Pexels







Encadrer vos photos

Magali, c’est une vraie passionnée de photos. Pour mettre en valeur les clichés qu’elle prenait, elle s’est intéressée aux encadrements et a fini par en faire son métier. Ca fait un bout de temps qu’on la connaît, alors quand on a appris qu’elle s’était spécialisée dans l’encadrement sur-mesure, on n’a pas hésité une seconde. On lui a confié une des photos les plus précieuses qu’on avait et elle en a fait un chef d’œuvre avec une mise en relief dans un magnifique cadre et passe-partout noirs. Et en un coup, la photo prenait vie…

Tél : +32 477 80 62 01

Une référence à Bruxelles en matière d’encadrement. Experts en la matière depuis plus de 40 ans, ils proposent des solutions sur-mesure pour tous les types de demande. Ils fournissent également des systèmes d’accrochage professionnels pour vos cadres.

66/68 avenue de la Chasse, 1040 Etterbeek Tél : +32 2 732 21 40









Devenir un pro

Chez Contraste, on « éduque aussi l’œil ». Toute l’équipe de professeurs issus du milieu de l’art est là pour vous enseigner leurs techniques photographiques lors d’ateliers à Bruxelles. Au programme : Photoshop, l’argentique, le portrait ou encore l’histoire de l’art. Tous les angles sont abordés pour faire de vous un vrai pro de l’objectif.

45-47 rue Général Capiaumont, 1040 Bruxelles Tél : +32 2 640 94 40





© Pexels



Compiler vos souvenirs

Cette photographe professionnelle s’est prise de passion pour la mise en scène des photos. On le sait tous, accumuler des photos ça va vite, par contre les mettre en musique dans un album c’est une toute autre histoire. La motivation est là mais le temps nous manque souvent. Trier, trouver un fil rouge, créer une histoire, imprimer les photos et les assembler voilà ce qu’Aurelia peut faire pour vous. Il ne vous restera plus qu’à tourner les pages.









Une version élégante et contemporaine de l’album photo traditionnel. On aime l’apparente simplicité de leur travail et le rendu qualitatif. On a un petit coup de cœur, déformation professionnelle oblige, pour leur format magazine. Mais ils proposent également des coffrets avec impression de photos, des carnets ou encore des calendriers (mais en version chic on vous rassure). Une jolie surprise dans la boîte aux lettres…

>>> La suite sur French-Connect