Créé en 1999, le "petit" festival est devenu grand. Il réussit aujourd'hui l'exploit d'inviter des stars planétaires à se produire sous le soleil brûlant de Californie. Cette année, on a encore du lourd avec Eminem, The Weeknd, Kygo ou encore... Beyoncé ! Hé oui, rien que ça. Ces stars se produiront deux fois. Au-delà des artistes présents sur scène, il y aura aussi un très beau public qui se bousculera sans doute pour être vu en zone VIP. Des stars qui préparent leur tenue depuis plusieurs semaines pour arborer un look au top le jour J.

De la nourriture originale © montage Le festival se voit en créateur de tendances. Il mise donc beaucoup sur la nourriture originale et instagrammable. Au programme : des cornets de glace noirs comme du charbon avec Little Damage qui connait un succès monstre à Los Angeles, des pizzas "mac and cheese" (oui, il s'agit bien de macaronis au fromage sur une pâte à pizza), des tacos glacés ou les fameux bowls colorés qui pullulent sur Instagram.

Des oeuvres d'art éblouissantes Entre les différentes scènes de Coachella trônent de fantastiques oeuvres d'art. "Chaque année, le festival commande des oeuvres originales afin de les éparpiller à travers le festival. Nous faisons beaucoup de recherches pour trouver des artistes connus ou en devenir. Nous considérons ces oeuvres comme des éléments essentiels de l'expérience Coachella", indiquent les organisateurs. "Lodestar" de Randy Polumbo est une sculpture faite à partir d'objets recyclés ou détournés de leur utilisation première. © coachella

"Spectra" de Newsubstance fera entrer les visiteurs dans un spectre de couleurs et offrira une vue à 360° de Coachella. La lumière, les couleurs et la perspective changent à tout instant. La structure est composée de 1800 mètres de lumières LED qui illumineront le site pendant la nuit. © coachella

"Etherea" d'Edoardo Tresoldi. L'Italien est spécialisé dans les oeuvres translucides aux formes fantomatiques. © coachella

Et encore de nombreuses autres.

Difficile de prédire ce que porteront les stars, toutefois, les intemporels seront sans doute de sortie. Shorts en jeans, tops ethniques aux épaules dénudées, gilets fins en crochet, chapeaux de cowboy et bottines en daim devraient à nouveau être les vedettes du festival. Comme d'habitude, la surprise pourrait bien se trouver au niveau des couleurs. Pour l'occasion, plusieurs marques de vêtements ont présenté des collections spéciales pour la saison des festivals. C'est le cas de la marque PrettyLittleThing et de sa collection "Carnval Disco". Vous aimez? © prettylittlething

l faut dire que Coachella, c'est le mariage parfait entre la musique avec des têtes d'affiche incroyables et la mode où dans la foule on repère des styles toujours plus dingues. Organisé du 13 au 22 avril, le festival californien a encore mis les petits plats dans les grands pour faire parler de lui dans le monde entier. Voici ce que nous réserve l'édition 2018.