Une compilation d'images magnifiques qui donnent des idées d'évasion...

Les vues du ciel se multiplient depuis l'apparition des drones. Et c'est un véritable plaisir pour les yeux et une invitation au voyage lorsque des globe-trotteurs publient leurs images et les partagent. Ici, Bernardo Bacalhau s'est rendu au Maroc. Le photographe portugais a ensuite compilé une vidéo du Maroc vu d'en haut sous le nom de "Winds from Morocco". Des déserts rocailleux aux déserts de dunes, en passant par Fès et ses tanneries colorées, la Vallée des gorges du Dadès, le Ksar d'Ait Ben Haddou classé au patrimoine de l'UNESCO. Des vues impressionnantes, des images à couper le souffle...