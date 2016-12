Les yeux cernés, les traits tirés, une maigreur à faire peur. En 2012, Dejah Hall apparaît fantômatique. La faute aux anti-douleurs, à l'héroïne et aux métamphétamines. Un cocktail auquel elle est accro depuis longtemps. c'est pourtant en 2012 qu'elle fait un serment à son grand-père: ne plus toucher à la drogue.

Comme c'est le cas pour pas mal de toxicomanes, elle explique avoir essayé "juste pour rigoler". "J'étais à une fête et j'ai pris une pilule d'ecsta pour la première fois", dit-elle. "Je me suis vite retrouvée dans un cycle infernal, à prendre jusqu'à six médicaments par jour". Le bad trip débute alors et dure plusieurs années...

Mais à 20 ans, c'est le premier déclic, Dejah sait qu'elle doit agir si elle ne veut pas rater sa vie. Elle décide alors d'entrer en cure de désintoxication. Las, elle se fait virer du centre por avoir quitter l'établissement pour rendre visite à sa mère, qui vient de perdre une de ses plus proches amies. Dejah parvient tout de même à garder le cap et à ne pas replonger. Solide preuve d'un mental d'acier ! "Les effets du manque étaient tout simplement horribles", avoue-t-elle. "Je ne savais même plus bouger et je vomissais tout le temps".

Elle est sur la bonne voie... quand tout s'assombrit à nouveau. Car c'est à ce moment qu'un proche lui fait découvrir un véritable poison: l'héroïne. "L'addict qui sommeillait en moi est remontée à la surface et j'ai essayé, juste une fois. Dès le second essai, je suis devenue accro à la sensation de planer. Et je n'ai plus réussi à m'empêcher d'en prendre. Je me sentais invincible. Plus rien d'autre ne comptait". Mauvaises fréquentations, perte de poids dangereuse, Dejah perd contact avec sa famille et se transforme petit à petit en zombie...

Vient alors la rencontre décisive avec son papy, qui lui fait part de son désarroi le jour de son anniversaire. "Avant de tomber là-dedans, notre relation était belle, mais elle s'était totalement étiolée", raconte Dejah. "Je suis allée aux toilettes et j'en ai pleuré. Je me suis regardée dans la glace et j'ai soudain réalisé quel monstre que j'étais devenue (...) J'ai promis de changer". Surtout que quelques temps plus tard, son grand-père meurt. "J'ai eu le temps de lui reparler une dernière fois avant qu'il ne parte. C'est le jour où je lui ai promis de décrocher. Une discussion terrible, mais qui m'a ouvert les yeux. Et là, j'ai vraiment arrêté. Direct."

Quatre ans plus tard et après un séjour en prison, Dejah est clean. Elle a décidé de fêter cet anniversaire très spécial en postant une photo d'elle datant de 2012 et une récente. La différence est claire: Dejah n'est plus la personne décharnée d'il y a quatre ans. Au contraire, on découvre une jeune maman radieuse et bien dans sa peau. Et débarrassée de ses vieux démons... Enfin...