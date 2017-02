C'est un humour particulier, mais le message passe... et en plusieurs langues.

Lorsqu'on lance une campagne au Danemark pour sensibiliser les citoyens, c'est sur un ton grave, mais avec un humour complètement surréaliste. On se souvient d'ailleurs de la fameuse publicité pour inciter les Danois à faire des enfants en voyage. Cette fois, c'est l'Institut national du Cancer qui a un message à faire passer et non des moindres puisqu'il s'agit de se protéger du soleil. Car au Danemark, le cancer de la peau fait des ravages.

Le ton de la campagne mise sur la naïveté. Les Danois ne sont pas habitués au soleil, ils oublient donc de s'en méfier. La vidéo « Help a Dane » est tournée comme un appel à l'aide pour que les populations locales responsabilisent les touristes danois. Le message est transmis en plusieurs langues et avec quelques subtilités culturelles, en fonction des destinations privilégiées par les vacanciers danois (France, Italie, Grèce, Espagne, Thaïlande). Une manière originale et attrayante pour sensibiliser le public, et pas que les Danois.