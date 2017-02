Une belle prouesse d'art éphémère parmi bien d'autres...

L'art du Japonais qui se cache derrière le pseudo « endcape » est particulier et plutôt éphémère. Le support de ses gravures, dessins et sculptures n'est autre qu'une banane. Et c'est impressionnant ! Son dernier chef d’œuvre n'est peut-être pas le plus incroyable, mais il fait le tour des réseaux sociaux...

L'artiste s'est attaqué à un mythe : la fameuse banane sur fond blanc d'Andy Warhol qui a servi de pochette au groupe Velvet Underground. Muni d'une épingle, il a piqué le fruit pour reproduire, à la tache noire près, l’œuvre du maître du Pop Art décédé il y a 30 ans. Le plus compliqué, c'était de dénicher une banane qui présentait la même forme. Mission accomplie : en petit, celle d'Andy Warhol, en gros celle d'endcape.

Endcape s'est également attaqué à d'autres chefs-d'oeuvre sur son support préféré, comme on peut le voir ci-dessous.