spots plus atypiques qu'il présente sur son blog. Sauf que pour parvenir à se renouveler et à proposer du contenu sur une base régulière, Bruno ne doit pas compter ses heures. Voici trois ans que Bruno Maltor vit de sa passion. Une grande partie de l'année, il est en vadrouille à l'étranger pour découvrir les coins connus de la Terre, mais également lesplus atypiques qu'il présente sur. Sauf que pour parvenir à se renouveler et à proposer du contenu sur une base régulière, Bruno ne doit pas compter ses heures.





J'ai parfois du mal à décrocher tellement je suis passionné par ce que je fais" avance-t-il dans une vidéo diffusée par le Huffington Post. " Quand je suis en voyage, je me lève en général à cinq-six heures du matin et je me couche à minuit." " avance-t-il dans une vidéo diffusée par le. "





Mais ce n'est pas là l'aspect le plus contraignant de son quotidien de globe-trotter. Il pointe également la difficulté de tisser des relations durables, comme tout un chacun le ferait dans un emploi plus conventionnel. " On fait de belles rencontres, ce qui est cool, mais ça restera éphémère parce que je sais que je partirai à un moment."





Le vadrouilleur-blogueur pointe également les conditions climatiques favorables et une organisation sans faille comme critères d'un blog bien tenu.