Une température de 24° en moyenne dans l’eau et des couleurs déclinant toutes les gammes de bleu, la région Savoie Mont Blanc se vit aussi à la belle saison au plus près de l’eau. Autour de ses plages, le nautisme et les activités aquatiques proposées permettent de découvrir ses ambiances uniques, son art de vivre, et de les vivre de manière privilégiée et ludique...