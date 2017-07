Le Train Hostel a séduit les concurrents de l'émission française. Une belle récompense pour les tenanciers de cette institution schaebeekoise.

A deux pas de la jolie gare de Schaerbeek et du musée du train, le Train Hostel a vite trouvé son thème. Un concept plutôt insolite qui plaît et qui a séduit les concurrents de l'émission "Bienvenue à l'hôtel", diffusée sur TF1. Le tournage a eu lieu en novembre dernier, mais le concours était diffusé la semaine dernière. Le principe : quatre établissements hôteliers entrent chaque semaine en compétition. Les tenanciers se rendent tous ensemble chez chaque concurrent et évaluent le lieu avec des notes. Le gagnant est celui qui remporte le score le plus élevé sur dix.

Et vendredi dernier, c'est donc le spectaculaire Train Hostel qui a remporté l'émission. Impressionnante déjà depuis l'extérieur, l'auberge tape directement à l'oeil avec cette voiture ancienne de train à couchettes en biais sur son toit. Pour ce qui est des chambres, c'est comme si on dormait dans un wagon-lit, des simples couchettes à la suite luxueuse (les vibrations et les bruits en moins). Une belle opération pour le concepteur de l'établissement, Nicolas Kervyn, et son directeur, Mathieu Jacob, dont l'objectif est de revaloriser schaerbeek et sa richesse architecturale.