"Chaque jour, les employés de ce magasin IKEA laissent entrer les chiens errants du quartier pour qu’ils puissent se reposer et se protéger du froid" , apprend-on sur le compte d'un internaute sur Instagram.

C’est dans la ville de Catane, en Sicile, que ce célèbre magasin de meubles suédois accueille chaque jour les chiens errants du quartier. Il faut dire que l’endroit est idéal pour que ces toutous puissent se reposer et se mettre quelques heures à l’abri du froid. Avoir une maison le temps d’une journée ? Cela permet aussi à ces chiens de recevoir de l’attention et de l’affection de la part des employés et clients du magasin. IKEA n’a d’ailleurs fait aucune publicité au sujet de cette belle initiative. Le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont fait le reste. Ils ne sont même pas cantonnés à l'espace réunissant les nouveaux accessoires et mobiliers pour animaux lancés par la marque mais dans le showroom général avec une préférence pour les tapis moelleux.

Certains chiens ont même eu la chance d’être adoptés par des clients.