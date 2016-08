Un petit garçon qui portait des tutus vilipendé en public : sa mère répond parfaitement

Magazine

La maman du petit Roo était avec lui quand un homme s'en est violemment pris à eux, trouvant honteux qu'un garçon porte une jupe. Elle s'en est ouverte dans un post (viral) sur Facebook pour défendre le choix de son enfant de 3 ans et demi.





Roo a trois ans et demi, il habite dans une petite ville du Massachusetts. Il adore porter des casquettes, des baskets... et des tutus. Tout comme il adore jouer avec ses camions ou faire des puzzles en famille. Une originalité que ses parents lui laissent vivre volontiers. A l'école, dans les rues, au parc, c'est pareil : personne n'y trouve à redire. Les curieux ouvrent le dialogue et apprennent que Roo se sent "beau et courageux en tutu" à paillettes ! Tout se termine par des sourires.

Jusque hier où un homme s'est adressé à la mère de Roo sur le chemin du parc. "Pourquoi votre fils porte-t-il une jupe?, a-t-il lancé. "Pourquoi infligez-vous cela à votre fils?". De manière très agressive, il s'est aussi adressé à Roo : "Elle ne devrait pas te faire ça, à toi. Tu es un garçon. C'est une mauvaise mère. C'est de la maltraitance." Puis il s'est mis à prendre des photos en disant "comme ça tout le modne saura, vous allez voir".

Jen Anderson Shattuck a dû appeler la police pour se débarrasser de l'intrus et rassurer Roo qui était très inquiet. Les policers ont rassuré Roo et lui ont même fait des conpliments sur son tutu. Mais le petit garçon a été très choqué par cette prise à parti.

Sa mère a décidé de raconter cette attaque verbale sur facebook, pour montrer que cela ne changera rien, et élevant le débat pour plus de tolérance et de compréhension au sujet des "genres". Après tout, "il n'y a pas de règles obligeant les filles ou les garçons à s'habiller de telle ou telle manière".

Elle termine son long post par un cri du coeur qui est de "défendre, crier son droit à marcher tranquillement dans les rues, en portant ce qui lui fait plaisir". "Notre famille a une devise: nous sommes aimants, nous sommes bons, nous sommes déterminés et volontaires, nous sommes beaux et braves, nous sommes ce que nous voulons être".

Il a été partagé plus de 53 000 fois et Roo et Jen ont reçu beaucoup de soutien au travers du hashtag #TutusForRoo. Les journaux et magazines tels que le Huffington Post Us ou encore Cosmopolitan ont relaté l'altercation.

Apparently Roo shares my theory that sparkles & tutus make everything better- guys, throw on a tutu & show Roo how right he is! #TutusForRoo — (((Jessie Losch))) (@JessieLosch) 30 août 2016

Hey Roo, I'm a husband, dad, runner, weightlifter, Army vet and I think Tutu's are awesome #tutusforroo #tutu pic.twitter.com/tbMcgLUDgD — Joe Domaleski (@joedom) 30 août 2016

Espérons que cela redonne confiance au petit garçon, choqué par ce comportement agressif .

Au vu de la suite de l'affaire racontée par sa maman, on peut y croire ! "Si on le revoit je crois que je lui crierai : non tu n'as pas le droit de choisir ce que je peux porter. Les filles peuvent porter des pantalons et les garçons des robes !! Et après tu appelles le 911"