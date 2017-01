Si vous demandez à des enfants à quoi ressemblera leur mariage, ils utiliseront des adjectifs comme "magnifique, génial" ou "merveilleux" pour le décrire.

Si vous soumettez un jeune couple à la même question, il ajoutera une dimension poétique : "Intense, féerique, onirique".

Le problème, c’est que pour réaliser une cérémonie et une fête de mariage dignes de ces adjectifs, il faut de l’argent. Et souvent, beaucoup.

En 2015, plus de 40.000 mariages ont été célébrés en Belgique. Les habitudes ont évolué : on veut de plus en plus un mariage personnalisé et personnalisable dans chaque poste (des fleurs au lieu de la cérémonie).

La liste de mariage et les envies des jeunes couples ont également évolué. Aujourd’hui, le rapport aux cadeaux est décomplexé. Fini l’argenterie et les flûtes à champagne en trente exemplaires. Les jeunes (et moins jeunes) couples optent pour le financement de leur voyage de noces ou pour une belle réception afin que celle-ci colle à leurs rêves.

C’est de ce constat qu’est né WedZem, la première plateforme de mariage participatif.

Lancé en France, en septembre 2014, le site compte déjà pas moins de 2.000 listes.

Forte de ce succès, la plateforme Wedzem grandit et arrive en Belgique.

Les invités effectuent un don pour un poste de dépense qu’ils auront choisi sur la liste des futurs mariés : photographe, traiteur, décoration, DJ ou coiffure…

Certaines options ont un montant fixé à l’avance par le couple. Par exemple, sur 1.000 € pour la réservation de la salle des fêtes, les futurs mariés auront déterminé que vous pouvez en payer une part fixe de 250 ou 500 €, voire la totalité de la somme. Le couple peut aussi opter pour la participation libre à certaines dépenses.

Pour beaucoup, cette idée permettra de s’offrir le conte de fées rêvé plutôt que le dernier robot de cuisine qui prendra la poussière sur l’étagère. Autre atout, selon les développeurs, WedZem permet d’avoir une liste de mariage à la pointe de la modernité et un choix de prestataires inégalable.