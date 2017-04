La 13e it-list comprend des artistes, politiciens et dirigeants les plus en vue de la planète, elle est divisée en cinq catégories : pionniers, artistes, dirigeants, titans et icônes.



Jared Kushner, le beau-frère d'Ivanka Trump est désigné parmi les pionniers (de même qu'Ivanka Trump), Emma Stone, John Legend ou Ed Sheeran parmi les artistes, Donald Trump et Julian Assange parmi les leaders, Evan Spiegel (l'inventeur de Snpachat) ou LeBron James parmi les Titans; Viola Davis, Ashley Graham, Cindy Sherman ou encore Raf Simons sont nommés parmi les Icones.

Ils étaient (presque) tous là pour ce moment exceptionnel.