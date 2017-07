Qui ne rêve pas d'acquérir son île rien qu'à soi ? Et qui plus est si elle est magnifique... Pourtant, personne ne veut acheter Little Ross, disponible pour moins 400 000 euros.

Située dans le sud-ouest de l'Ecosse, dans le comté de Dumfries and Galloway, Little Ross fait rêver. L'île de 11 hectares est surmontée d'un phare construit en 1843 (non inclus dans l'achat) et comprend un cottage de sept pièces à retaper, une plage à galets, des panneaux solaires et des petites éoliennes. Coût de la vente : 370 000 euros ! Bref, le prix d'un appartement à Londres. Une "rare opportunité d’acheter une propriété unique", explique l’agence immobilière Galbraith. Pourtant, le bien ne se vend pas...

Si personne ne veut de ce joli lopin de terre, c'est à cause de son passé macabre. L'histoire date de 1960. Deux visiteurs avaient découvert le corps sans vie de Hugh Clarke, le gardien du phare. La police a soupçonné Robert Dickson, un autre gardien, de l'avoir assassiné. L'homme condamné à mort a pour finir écopé de la prison à vie. Une sombre histoire qui ne devrait pourtant pas freiner les personnes non-superstitieuses. D'après les vendeurs du bien, il s'agit d'une opportunité unique offrant un mode de vie alternatif. Maintenant, n'oublions pas que pour se rendre sur une île, il est nécessaire de posséder un bateau ou un hélicoptère.

