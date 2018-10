Maria Nordø Jørstad, déjà mère d'un petit garçon de 2 ans, a décidé de partager sur Instagram les photos de sa seconde grossesse. Une grossesse un peu différente de la première puisque, cette fois, elle est tombée enceinte de triplés.

Ses abonnés ont ainsi pu suivre l'évolution de son ventre jour après jour. Et le moins que l'on puisse écrire est qu'il paraissait presque démesuré en fin de grossesse en raison de sa silhouette habituellement très fine.

Si beaucoup de gens l'ont suivie car ils se demandaient à quoi pouvait bien ressembler un ventre de femme enceinte de triplés, sachez que chaque corps est différent, que certaines femmes prendront énormément de poids, contrairement à d'autres.

Si cette Norvégienne vivant à Copenhague se doute qu'elle a attiré la curiosité, elle voulait surtout entamer cette démarche pour briser le tabou autour du corps post-partum. "Je trouvais intéressant de montrer l'autre côté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font", a-t-elle confié au Daily Mail.

Aujourd'hui, Maria a accouché. "Quelle aventure ça a été depuis le choc d'avoir appris que j'étais enceinte de triplés à la réaction des gens, aux préparatifs, à la naissance".

Plus d'un mois après la naissance d'Iben, Filip et Agnes, le corps de la jeune femme n'a pas retrouvé ses formes d'origine. "Mon ventre n'a pas diminué par rapport à la dernière photo que j'ai postée il y a trois semaines. Je suis un peu déçue. J'ai toujours un ventre bizarre. Je dois avouer que je ne suis pas contente de partager cette photo. Le point positif est que je commence à me sentir de nouveau moi-même."

Rappelons que certaines femmes mettent plusieurs semaines voire plusieurs mois pour perdre leur ventre de grossesse. Et que d'autres n'arrivent jamais à perdre les kilos qu'elles ont pris durant cette période de leur vie.