L'équipe a inventé le jeu de société au succès mondial Time's up et pour le lancement de son nouveau jeu "When I Dream" qui entend parler à l'imagination de tous, elle l'a lancé littéralement dans l'espace !





Est-ce que vous vous imaginez disant cette phrase à quelqu'un : "Aujourd'hui, j'ai fait du toboggan dans une gaufre géante j'y ai vu un dinosaure en slip qui poursuivait un pirate naviguant dans sa baignoire" ? Non, bien sûr ! C'est pourtant ce qui risque de vous arriver si vous vous mettez à "When I Dream", un nouveau jeu d'une jeune société belge qui est à l'origine du succès mondial du célèbre "Time's Up".

"When I Dream" est un jeu axé autour de mots que l'on doit faire deviner. Cela se joue à au moins quatre personnes. L'un des joueurs est le rêveur, il porte un masque sur les yeux et ne voit pas la carte posée au centre de la table sur laquelle est écrit un seul mot.

Les autres joueurs se partagent les rôles : les fées essaient de faire deviner le mot, les croque-mitaines emmènent le rêveur vers d'autres univers sémantiques tandis que le marchand de sable est soi l'un soit l'autre... Ensuite, le rêveur devra créer une phrase à partir des mots dont il se souvient... Fous-rires garantis et plaisir addictif d'après les testeurs qui se sont adonnés à ce nouveau passe-temps ! Les concepteurs de la société Repos Production ont vraiment eu à coeur de recréer un univers onirique à travers cartes et plateaux de jeu pour redonner toute la place à l'imagination de l'enfant qui sommeille en chacun.

Un jeu qui permet de rêver, au propre comme au figuré

Pour lancer When I Dream, l'équipe a aussi fait un rêve, celui d'envoyer son jeu toucher les étoiles ou presque. Et s'en est donné les moyens : le 13 juillet, après 6 semaines de préparation avec une société spécialisée dans le lancement de ballons météorologiques, elle a encoyé une boîte "When I Dream" à plus de 33 km au-dessus du sol après 1h52 de vol. Quand le ballon a éclaté alors qu'il avait atteint la stratosphère, la boîte a refilé à 200km/h vers la Terre pour atterrir à Alleur, sans casse !

Repos Production, fondée en 2005 collectionne les succès ludiques avec, entre autres, Time’s Up! mais aussi 7 Wonders et Concept. L’éditeur belge est reconnu dans le monde entier et a reçu de nombreux prix internationaux.

Ce jeu de déduction se joue en famille à partir de 8 ans et en groupe de 4 à 10 joueurs, chaque partie ne dure pas plus de 30 minutes. On pourra le trouver en librairie et boutique de jouets à partir du 26 octobre. Infos sur le site et sur la page facebook.