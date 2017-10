Suite à l’affaire Weinstein, les femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux via les #BalanceTonPorc et #MeToo pour briser le tabou concernant le harcèlement.





Léa Bordier, la réalisatrice de la série « Cher Corps » sur Youtube, a décidé de mettre des visages sur ces témoignages. Pour ce faire, elle a demandé à plusieurs femmes de raconter le harcèlement et les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Durant 2 minutes, les visages de femmes se succèdent pendant qu’elles racontent leur calvaire en voix off. On se rend vite compte que ça peut arriver à tout le monde, partout.

« En rentant de soirée dans le métro, un mec m’accoste et veut me parler. Je refuse. On finit par s’engueuler. Il me sort ‘je vais te sortir ma bite sale pute, ça va te calmer’ ».

« J’avais 16 ans, je sortais d’un cours de danse. Il m’a dit : ‘il faut monter aux gouines dans ton genre ce que c’est qu’un homme’ et il m’a violée. »

Des témoignages extrêmement durs à entendre qui ont pour but d’ouvrir la discussion sur le harcèlement et les agressions sexuelles. « Il faut en parler, entre femmes, entre hommes », explique l’une des personnes interrogées. Pour une autre, « il faut diriger le débat vers l’éducation, l’éducation à la solidarité et au respect car agresser quelqu’un c’est nier son individualité et son droit au respect ».

Malgré la violence des témoignage recueillis, le but de Léa Bordier est de délivrer un message d’espoir : des solutions peuvent être trouvées pour lutter contre ce fléau, à condition de s'y mettre tous ensemble.