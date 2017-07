Ai-je éteint le gaz? Ai-je bien fermé la porte? Voici un petit truc tout simple pour éviter d'angoisser...

Les vacances, ce moment tant attendu peut parfois virer au cauchemar pour les personnes les plus angoissées de quitter leur maison ou appartement. Sur le chemin de l'aéroport, dans l'avion ou en arrivant sur place, certains ne peuvent s'empêcher de cogiter et d'élaborer la liste des questions de sécurité ou les oublis. Ai-je bien verrouillé toutes les portes ? Ai-je éteint le gaz, le poêle ou encore le chauffage ? Et la lumière de la salle-de-bain ? Mince, le fer à repasser, il était encore chaud, ai-je pensé à le poser loin des surfaces inflammables ? Le stress s'empare de vous et peut vous gâcher une bonne partie du séjour.

Pour éviter ce genre de situation, il existe un truc tout simple : photographier ces différentes sources d'angoisse juste avant de partir. C'est un conseil que dispense l’écrivaine et blogueuse Nicole Dieker, aux lecteurs du Lifehacker. L'objectif est de pouvoir regarder les clichés dès qu'un stress survient. Sauf que vous ne le ferez probablement pas. Rien que le fait de prendre une photo permet au cerveau d'enregistrer l'information.





Un aide mémo des choses à penser :

Le petit électroménager est-il débranché ? Fer à cheveux, fer à repasser, appareil à croque-monsieur, gille-pain, cafetière,etc.

Sont-ils éteints ? Le climatiseur, les radiateurs, le thermostat, le ventilateur, etc.

Dans la cuisine : four, gaz, cuisinière, sont-ils éteints ?

Les bougies, sont-elles éteintes ?

Les lumières sont-elles toutes éteintes ? Vérifiez surtout celles de la salle-de-bain ou encore des caves, greniers et débarras (et celles des chambres des enfants)

Les portes des frigos et réfrigérateurs sont-elles convenablement fermées ?

Les fenêtres et la porte du garage, sont-elles bien fermées ? N'oubliez pas la porte d'entrée lorsque vous êtes pressé.

Ravitaillez en suffisance le chat ou le lapin avant le passage de votre voisin pour le nourrir (surtout l'eau!)

N'oubliez pas Kevin ! (Cf. "Maman j'ai raté l'Avion" évidemment )