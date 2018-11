C'est bien connu de tous les passionnés pour trouver du vintage, c'est à Bruxelles que cela se passe. La capitale belge est plaque tournante, du design de tous les siècles, des antiquités, des articles de luxe et des bonnes affaires.

Mais comment s'y retrouver ? Cette petite sélection signée French-Connect pourrait déjà vous y aider.

French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.





Coup de coeur : nouvelle boutique de vêtements de luxe

Fashion Vintage Luxury : Marc est un amoureux du vintage et des belles choses. Il a quitté les Marolles pour installer ses trésors dans le quartier du Vert Chasseur, dans une belle boutique lumineuse et intimiste, agencée dans l’esprit d’un boudoir.

Une caverne d’Ali Baba qui propose des marques luxueuses : sur les portants copinent du Dior, Chanel, Givenchy, Balenciaga, Alaia, Courrèges, Vuitton, Alexander McQueen, Paco Rabane ou encore du Gucci. Des vêtements et des accessoires.

Marc c’est aussi une référence en matière de haut de gamme, la personne à aller voir si vous cherchez des pièces uniques (demandez-lui de jeter un œil sur ses incroyables bottes transparentes Kenzo, enfin, si elles sont toujours là!). Il a ses quelques adresses secrètes où dénicher, sur Paris entre autres, des articles, que vous ne verrez nulle part ailleurs comme ses incroyables fourrures (le vison du défilé Versace) ou ses sacs collector Chanel. Ici, vous êtes entre les mains expertes d’un oiseau rare du vintage et du haut de gamme. Et ils se font rare en la matière, suivez le guide…

1065 Chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 479 48 94 50 - Du mardi au samedi

Notre article déco coup de coeur

Racing Steel : Leur grande passion, ce sont les sports mécaniques et plus particulièrement les voitures vintage. Ils parcourent le monde à la recherche d'objets de collection insolites en lien avec cet univers. Ils prennent soin de ne rapporter dans leur baluchon que des œuvres originales dont ils garantissent l’authenticité.

Sur base de photos ou d'affiches de courses automobiles légendaires, ils imaginent des tableaux représentant des bolides anciens. Ils sont peints à la main sur des plaques de tôle de récupération, ce qui accentue davantage le côté vintage de l'oeuvre. Le tout est monté sur un châssis en bois massif. Des créations tout à fait uniques et originales.

Sur leur site, on ne retrouve qu’une partie de leur univers mais pour en savoir plus et découvrir l’ensemble de leur collection, on vous conseille de les appeler et de vous faire une idée sur place. Fort à parier que vous y trouverez le graal tant convoité. Excellent cadeau pour passionnés.

En vente dans plusieurs pays - A Bruxelles : Les Ateliers de la Cambre - Chaussée de Waterloo 852-854- 1180 Uccle T: +32 2 375 76 46 ou Tél : +32 485 97 91 30 & 45 Bis rue de Saint-cloud, 92410 VILLE D'AVRAY





Pour les bijoux

AXL Jewelry : Axelle aime chiner des bijoux aux quatre coins du monde et leur donner une seconde vie. On les découvre parmi une sélection de bijoux contemporains présentés dans son magnifique boudoir du quartier Brugmann. Il est même possible de venir avec un de vos bijoux anciens et voir avec elle comment le réinterpréter dans une nouvelle forme. Toutes ses trouvailles vintage se mêlent harmonieusement à une jolie sélection de bijoux de créateurs contemporains.

51 rue Mignot Delstache, 1050 Bruxelles Tél: +32 2 217 69 20

Bosseler Bijoux : On aime venir lorgner sur la vitrine de cette petite boutique du quartier du Châtelain. Elle regorge de magnifiques pépites, des bijoux anciens dénichés par un charmant couple, qui se fera un plaisir de partager avec vous l’histoire de toutes ces pièces. Ce sont de vrais passionnés et une référence en matière de bijoux antiques. On y va les yeux fermés pour trouver la « perle » rare.

58 rue Simonis, 1050 Ixelles Tél: +32 2 648 95 03

Les beaux sacs

LXR and CO : est un détaillant de luxe vintage spécialisé dans les sacs à main authentiques et les accessoires de marques de créateurs telles que Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Ferragamo, Miu Miu, Cartier, Dior, Chloé et plus encore! LXRandCo a un protocole d’authenticité rigoureux. Il s'approvisionne en produits par le biais d'enchères privées, de collections individuelles et directement auprès des clients en ligne et dans des points de vente sélectionnés.

À Bruxelles : Galerie Inno - rdc du magasin - Goulet Louise, 12 avenue Louise, 1000 Bruxelles

Les beaux meubles

La Maison Bruxelloise : Dans cet atelier, on trouve les pépites de Delphine. Cette amoureuse du vintage, a le flair pour dénicher des meubles et des objets de déco anciens au caractère singulier. Des grands noms du design ou des anonymes qui gagnent à être connus : des chaises, des bureaux ou encore des luminaires, bref pour remplir n’importe quelle pièce de la maison, du sol au plafond.

1 rue d’Andenne, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 660 87 64 ( A ttention, uniquement ouvert le samedi ou sur rendez-vous.)

Olivier Biltereyst : Dans cette boutique / galerie d’angle du quartier Churchill, on trouve une sélection de mobilier et d’objets d’art historique et décoratif du XXème siècle. Le spécialiste dans le domaine à Bruxelles avec des pièces signées de grands designers (principalement français, belges et italiens) mais aussi de créateurs anonymes. Les meubles et objets présentés sont tous choisis selon des critères historiques ou esthétiques. Vous ne trouverez donc ici que des originaux.





1 rue Blaes, 1000 Bruxelles Tél: +32 475 21 62 94

2 rue Général Mac Arthur, 1180 Uccle Tél : + 32 475 21 62 94

Haute Antiques Gallery : On trouve tous les styles dans cette boutique, mais surtout des merveilles des années 1950-60-70. Installée dans le quartier des Marolles, on y entre au détour d’une balade dominicale. Le lieu est immense et expose ses déniches sur près de 2500m2. On s’arme de patience et on ouvre l’oeil pour tomber sur des objets originaux. Comme ils sont mêlés les uns aux autres, il va falloir avoir un peu d’imagination pour le transposer dans votre intérieur. Mais vous verrez on y trouve de très belles choses.

207 Rue Haute, 1000 Bruxelles. Tél : +32 2 548 94 80