Une propriété démesurée, remplie de luxe et de technologies de pointe.

C'est à Los Angeles qu'on retrouve cette villa gargantuesque. En vente depuis une semaine, elle est destinée au milliardaire qui désire s'octroyer "le meilleur de ce qu'offre le monde", explique son promoteur, le fameux Bruce Makowsky. Surnommé Spec King, l'homme d'affaires s'engage chaque année à battre son propre record en construisant la demeure la plus incroyable des Etats-Unis. Celles-ci, située au 924 Bel Air Road, appartiendra à celui qui pourra débourser au moins 250 millions de dollars.

Cette toute nouvelle villa matérialise non seulement la quintessence du luxe, mais est aussi une véritable prouesse technologique. Quatre années et 300 personnes à plein-temps ont été nécessaires pour sa construction.

Ses 3530 m² abritent 21 salles de bain, 12 chambres (dont deux suites parentales), trois cuisines gastronomiques, six bars, un cinéma (avec 40 sièges réglables et un écran de 9 mètres), une salle de massage, une salle de sport, une piscine à débordement de 25 m, quatre pistes de bowling (avec quilles en or!), un spa, une salon de véhicules prestigieux, plus de 100 installations artistiques, un écran de cinéma extérieur (grâce à un système hydraulique), deux caves à vin, quatre baby-foot et un billard en verre... et même un mur de friandises. La terrasse est impressionnante : 1580 m² avec vue à 270 degrés sur le centre de Los Angeles. Et sur celle du dernier étage, on retrouve un héliport. Tout le mobilier est fourni avec la maison, les meubles sont signés Roberto Cavalli. Cette propriété californienne est également dotée du système de technologie domestique le plus avancé des USA. Démesurée ? Il s'agit d'un autre univers, un marché immobilier adapté aux standards des gens fortunés.