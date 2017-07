A en voir la panoplie de vêtements dans cette pièce, difficile d'imaginer qu'ils entreront tous dans une valise standard. Et pourtant...

Cette vidéo rassurera ceux et celles qui n'arrivent pas à choisir leurs vêtements pour les vacances. Il existe des solutions pour que tout entre dans la valise ! Non, il ne s'agit pas encore de magie comme avec le fameux sac d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Mais plutôt de plusieurs astuces qui permettent de véritablement gagner de la place.

La marque de bagages Biaggi a récemment publié sur son Facebook la vidéo épatante de Rachel Grant. Cet ancien mannequin et ancienne James Bond Girl a réussi à ranger 200 vêtements et accessoires dans une seule valise. Et pas que des habits légers... On y retrouve : 15 robes, 14 chemisiers, 7 pantalons, 6 shorts, 13 t-shirts, 3 jupes, 5 gilets, un pantalon de ski, 3 jeans, 4 pulls, 3 écharpes/foulards, 6 leggings, une veste de sport, une veste de ski, une longue robe, 3 pyjamas, une écharpe/couverture, un parapluie, un chapeau, 6 paires de chaussures, des sous-vêtements, des chaussettes et collants, et tous les produits et accessoires de beauté, pharmacie, lunette de soleil, appareils électroniques.

Sur cette vidéo, elle livre, en accéléré, ses secrets pour que tout ce dressing puisse entrer dans sa valise : sac qui compresse les vêtements, sacs hermétiques, élastiques, système de pliage, etc. Sur son site internet, Biaggi ajoute quelques trucs et astuces :

© Biaggi



© Biaggi



© Biaggi



© Biaggi