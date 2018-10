Magazine Comme chaque année, Lonely Planet a dressé la liste de ses destinations à voir absolument en 2019. Pays, villes et régions, etc. ; l'éditeur de guides de voyages propose un large éventail de choix aux backpackers et aux touristes.

Sachez qu'il est parfaitement possible de visiter ces villes tout en suivant les tendances de 2019 en matière de voyages. En effet, selon le guide, il semblerait que les voyageurs soient de plus en plus à la recherche de lieux peu touristiques et ce, même s'ils visitent des destinations prisées. Ils accordent également une grande importance à leur manière de voyager, celle-ci est de plus en plus écologique.





1. Copenhague (Danemark)





2. Shenzhen (Chine)





3. Novi Sad (Serbie)





4. Miami (Etats-Unis)





5. Katmandou (Népal)





6. Mexico City (Mexique)





7. Dakar (Sénégal)





8. Seattle (Etats-Unis)





9. Zadar (Croatie)





10. Meknès (Maroc)