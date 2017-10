Un appartement à 10 millions de dollars à New York pourrait bien être le prochain "nid" des Obama que l'on a vu très intéresss par un duplex dans un immeuble cossu de l'Upper East Side.





On les savait installés à Washington jusqu'à la fin des études de Sasha dans cette ville qui l'a vue grandir à la Maison Blanche... Sauf que ses parents bougent fréquemment et qu'ils semblent être de plus en plus à New York, selon Vanity Fair. Et selon le magazine bien informé Page Six, des témoins les ont vu visiter un appartement cossu dans l'Upper East Side.

Le lieu est situé au 10 Gracie Square, non loin de la maison du maire de New York, Bill de Blasio. Il s'agit d'un vaste appartement avec cinq chambres et quatre salles de bain, avec bien sûr garage en sous-sol et salle de basket et de fitness. Dans la bibliothèque et dans la suite parentale, on retrouve même des cheminées...Un duplex avoisinant les 10 millions de dollars est effectivement sur le point d'être vendu dans la résidence de 15 étages.

L'ancien président Barack Obama et sa femme Michelle investissent dans l'immobilier : ils possèdent une maison à Chicago depuis 2005 et alors qu'ils ont commencé par louer leur grande demeure de Kalorama à Washington, ils ont fini par l'acheter pour 8.1 millions de dollars.