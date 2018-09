Le magazine Time Out a récemment dévoilé son classement.





Comment éviter au mieux les pièges à touristes ? C'est la question à laquelle a voulu répondre Time Out avec son nouveau classement . En effet, il se concentre sur des quartiers des grandes villes du monde où les résidents aiment se restaurer, créer, sortir...

Embajadores, un quartier à ne surtout pas rater à Madrid

En tête de cette liste se trouve le quartier madrilène d'Embajadores, grâce à sa vie nocturne, sa gastronomie, son street art et sa culture. "C'est le lieu où les personnes de près ou de loin se côtoient et concoctent une vie culturelle animée", note Time Out. Le jour, la Plaza Tirso de Molina abrite les stands de fleuristes. La nuit, la place se remplit de fêtards en partance pour le club le plus en vue du moment, Medias Puri. Les Madrilènes aiment aussi s'y rendre pour déguster un somptueux tajine d'agneau, des plats indiens ou pour siroter un cocktail au Sala Equis, un ancien cinéma X transformé en bar.

© Le cinéma Sala Equis - Facebook : Salaequis

En deuxième position se trouve le quartier Euljiro de Séoul, à la fois industriel et très tendance. Les hipsters côtoient les rotatives qui impriment les journaux du lendemain dans d'anciens entrepôts transformés en bars à la mode, comme le Seendosi. Sur la troisième marche du podium, le quartier Nueva Villa de Aburra à Medellin regorge de punks, rockeurs et autres adeptes de gros son.

© Le quartier Euljiro - Flickr

Pour réaliser ce classement, le guide a interrogé 15.000 personnes à travers le monde, pour connaître les meilleurs quartiers et ceux à éviter. Le guide a aussi fait appel à ses enquêteurs locaux pour compiler cette liste. On notera que le classement prend aussi en compte le caractère abordable financièrement du quartier, ainsi que le nombre d'endroits à voir et le niveau d'activité locale.

Les 10 quartiers les plus cools du monde selon Time Out :

1. Embajadores, Madrid

2. Euljiro, Séoul

3. Nueva Villa de Aburrá, Medellín

4. Metaxourgeio, Athènes

5. Principe Real, Lisbonne

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris

7. Neukölln, Berlin

8. Yanaka, Tokyo

9. Highland Park, Los Angeles

10. Fitzroy, Melbourne