De plus en plus d'hommes et de femmes portent des pantalons 7/8 avec des chaussures fermées. Une association vestimentaire tendance qui laisse apparaître les chevilles. Les chaussettes hautes sont alors à bannir sous peine de commettre un terrible fashion faux-pas. Dans ces cas-là, la tentation est grande de carrément laisser tomber les chaussettes. Mais se balader pieds nus dans des chaussures fermées est une très mauvaise idée !





Le College of Podiatry britannique qui s'intéresse depuis toujours à la santé des petits petons rappelle que ne pas mettre de chaussettes dans des chaussures fermées peut avoir de terribles conséquences sur nos pieds, explique The Telegraph.

Au cours d'une journée, nos pieds suent abondamment. Ils sont laissés dans un environnement humide fait le plus souvent de matière synthétique non respirante. Sans chaussettes pour absorber cette transpiration, le phénomène est amplifié. Les risques de développer des infections fongiques comme le pied d'athlète sont accrus, explique la podologue Emma Stevenson. A cause des champignons, la peau se met à peler et des rougeurs et démangeaisons apparaissent.

"Si la matière de la chaussure ne permet pas au pied de respirer, les bactéries et la chaleur dégagée par les pieds restent emprisonnées dans la chaussure", poursuit l'experte. Le fait de ne pas mettre de chaussettes peut aussi provoquer d'autres effets négatifs comme des cloques, des callosités ou des ongles incarnés.

Pour éviter des problèmes de santé tout en gardant le style, optez donc pour les soquettes les plus basses possibles.

Quelques bonnes pratiques

Même en enfilant le vêtement, d'autres trucs et astuces sont bons à prendre pour soigner ses pieds et ses chaussures.

L'experte conseille de placer des sachets de thé dans ses chaussures pendant la nuit, d'utiliser un déodorant adapté ou de laisser "reposer" les chaussures 48h avant de les remettre.

De même, évitez de garder vos chaussures de sport trop longtemps après votre séance et veillez à laver soigneusement vos pieds chaque jour.