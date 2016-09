Voici pourquoi on choisit toujours les mêmes tenues dans notre garde-robe

Magazine

Notre penderie a beau être pleine à craquer, on a tendance à se jeter sur ce même vieux t-shirt que l'on met depuis des années.





. Si cette phrase fait très cliché, il faut bien reconnaître que la majorité des femmes et des hommes ont déjà prononcé cette plainte à voix haute au moins une fois. Et ce, alors que leur garde-robe est pleine à craquer ! Oui mais voilà, en général, nous préférons enfiler nos 10-15 tenues fétiches jour après jour. Ce choix restreint donne cette fausse impression de n'avoir rien à se mettre. Pourquoi, dans notre garde-robe bien remplie, prenons-nous systématiquement les mêmes fringues? La styliste Ali Call pense avoir trouvé une réponse à cette question

"Choisir des pièces qui sont faciles à porter nous assure de rester dans notre zone de confort", explique-t-elle. Autrement dit, les tenues que l'on a l'habitude de mettre nous rassurent.

De plus, l'on a tendance à choisir nos vêtements le matin-même en plein rush. Plutôt que de prendre le temps de tenter de nouveaux assemblages, nous préférons opter pour une tenue testée et approuvée. "C'est plus facile de choisir une tenue qui a déjà fait ses preuves. C'est pour ça que les mêmes vêtements reviennent souvent en haut de nos piles", poursuit-elle.

La solution serait donc de prendre du temps la veille au soir pour tester une nouvelle tenue qui nous plait et l'enfiler le lendemain matin. De même, il faudrait se forcer à mettre ses vêtements fétiches en-dessous des piles et les fringues que l'on a jamais mises en haut de celles-ci. "Cela vous donnera l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe", conclut la spécialiste.