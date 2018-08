On a tous en tête l'exemple d'une photo qu'on a vue des dizaines de fois...









Des codes bien définis Si ces photos sont abondamment reproduites, c'est parce que ce sont des "valeurs sûres" qui plairont au plus grand nombre d'utilisateurs. Qui n'a jamais vu la photo d'une femme de dos se faisant attraper le bras par son homme ou encore des smartphones posés ingénieusement au milieu de la photo pour la compléter. Si vous avez exactement le même cliché, il n'y a rien de grave là-dedans puisque chacun prend les photos qu'il souhaite. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'une preuve supplémentaire qu'Instagram a ses codes bien précis : photos déco hyper lumineuses et épurées ou voyageur(se)s habillé(e)s de façon tendance se déplaçant dans des décors de rêve. Sans présenter ce type de clichés, il est très difficile d'infiltrer le monde finalement assez fermé d'Instagram. Ces images sont certes magnifiques, mais en étant vues et revues, elles contribuent en fin de compte à effacer toute marque d'originalité sur ce réseau social.

Le compte "Insta Repeat" a décidé de prendre tout cela avec humour en regroupant les clichés presque identiques sur une même photo.

Sur ce réseau social dédié à la photo, tout le monde veut partager ses plus beaux clichés de vacances. Des poses et des décors qui se répètent forcément au fil du temps. On notera par exemple la classique photo prise à Pise où le touriste tente d'empêcher la tour de tomber ou encore la photo où le touriste attrape la Tour Eiffel entre son pouce et son index. Depuis Instagram, ces photos sont plus visibles qu'avant. Mais, cela va plus loin : les plus gros influenceurs se font souvent "piquer" leur idée de photo originale par leurs followers qui veulent, eux aussi, revenir de vacances avec le cliché parfait.