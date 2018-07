C’est la nouvelle tendance : de plus en plus de femmes décident de voyager en solitaire.





Liberté, aventure et empowerment sont les trois motivations de ces nouvelles baroudeuses. « Avoir le contrôle de ses envies, dépenser uniquement pour ce qui nous intéresse vraiment, et apprendre à aller vers les autres, et à engager une conversation (très utile pour les introverties) », explique Vanessa Huet qui voyage seule depuis 13 ans.

Quand les femmes boostent le tourisme

Et ces femmes boostent l’économie touristique au passage, devenant le principal moteur du secteur ! En effet, les agences dédiées aux femmes ont explosé de 230% depuis 2016. En prenant en compte différents facteurs comme la sécurité, l’hospitalité ou le coût de la vie et de l’hébergement, le site Home To Go a, avec l’aide de voyageuses en solo, compilé les destinations idéales pour se lancer. Top 5.

1. L’Italie, pour la proximité

© PEXELS

Ce serait le pays idéal pour se tester. Découvrir la côte amalfitaine et ses paysages magnifiques, boire du bon vin dans la région de Chianti, ou apprendre à faire des pâtes à Bologne, les activités ne manquent pas. Et la « Botte » regorge de touristes pour faire toutes sortes de rencontres. Qui a dit qu'il fallait être seule tout le temps ?





2. L’Indonésie, pour un dépaysement à petit prix

© PEXELS

Parfait pour un premier grand voyage en solo. Les 17 000 îles du pays d’Asie du Sud vous accueillent sans (trop) heurter votre portefeuille. Visite de temples à Bali ou de rizières à Ubud, séance d’apnée ou de yoga, il y a de quoi être dépaysée.





3. Le Pérou, pour la qualité des infrastructures touristiques (et le reste)

© PEXELS

Pour Home To Go, c’est LE pays à visiter seule. « Le Pérou est une destination tout à fait adaptée aux voyages en solo », confie Vanessa Huet. Du Machu Picchu à la street-food de Lima, les backpackers en tous genres s’en mettront plein la vue et les papilles. Dans ce pays d’Amérique du Sud, de nombreuses visites guidées sont même gratuites. C'est toujours ça de pris.





4. L’Islande pour la sécurité et la nature

© PEXELS

Le pays le plus sûr du monde. En plus de décors naturels à couper le souffle, l’Islande est à la pointe en ce qui concerne l’égalité homme-femme et la cuisine végane ou sans gluten. De plus, internet fonctionne à merveille et les Islandais, fort sympathiques, parlent presque tous anglais. On fonce.





5. Le Maroc, pour les plus chevronnées

© PEXELS

Découvrir Chefchaouen, bijou niché dans les montagnes du Rif, les souks de Marrakech ou encore le Sahara, le Maroc est bluffant, mais il nécessite une bonne préparation. Selon les adeptes de voyage en solitaire, mieux vaut avoir roulé un peu sa bosse auparavant.