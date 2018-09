Lorsque l’on observe le Monténégro depuis le hublot de l’avion, on en prend plein les yeux. On nous avait prévenus que le pays était vert et préservé ; pas besoin de poser le premier pied sur le tarmac de l’aéroport de Podgorica pour en être convaincu. Entre les massifs rocheux, les lacs, et les flots bleus de l’Adriatique, le pays est idéal pour les amoureux du grand air.