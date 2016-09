2,5 millions d’euros: le rêve américain de Kev Adams

People

Depuis quelques semaines, Kev Adams vient de s’acheter son rêve : un pied-à-terre aux États-Unis.

Comme son comparse Gad Elmaleh qui s’essaye sur les planches ricaines, le héros de Profs et des Nouvelles Aventures d’Aladin désire vivre son rêve américain. "Les séries et les films américains m’ont toujours fasciné. J’ai été bercé par cette culture, elle m’habite, expliquait-il à Paris Match. Aux États-Unis, soit tu bosses, soit t’es mort. C’est très violent comme mentalité mais ça me plaît !"

Pour la bagatelle de 2, 5 millions d’euros, le voilà aujourd’hui propriétaire d’une mini-villa californienne située à West Hollywood. Dans ce quartier branché de L.A., considéré comme le centre du showbizz, Kev Adams - qui se déplace en gros 4x4 - n’est autre que le voisin de… Kendall Jenner (ici en photo). La kevmania aurait-elle déjà opéré sur son voisinage ? Bref, après Jean Dujardin, Marion Cotillard ou encore Omar Sy et Dany Boon, voilà le jeune de 24 ans prêt à conquérir l’Amérique et séduire le public américain.

Véronique Gallo, la Belge qui l’a fait craquer

Depuis plus d’un an, Véronique Gallo, une humoriste de 40 ans, cartonne sur le Web avec ses vidéos Vie de mère. Si bien que Kev Adams a décidé de les monter sur scène avec elle en 2017. Cette ex-prof qui a tout plaqué pour le théâtre (elle est actuellement à l’affiche de la Toison d’or avec sa propre pièce Chacun sa place) et le one woman show (Tout doit sortir !).

Sa carrière internationale s’envole ensuite grâce à Kev Adams, devenu son producteur par un hasard de rencontres. En septembre 2015, elle présente Vie de mère en spectacle dans un concours à Marseille où ce dernier était président du jury. Véronique Gallo rafle le prix du jury et celui du public. L’humoriste lui propose alors de la produire en spectacle et de lui créer une tournée à travers toute la France pendant deux ans. Bref, avec Kev, Véro prend du galo (n).