Une drôle d'idée une Journée pour embrasser les roux ? Cette Journée n'est pas née par hasard... Et voici pour illustrer ce 12 janvier, 20 roux célèbres en images.

Si certaines Journées sont essentielles et d'intérêt général, d'autres sont plus insolites et existent plus pour en rire qu'autre chose. C'est le cas de celle du 12 janvier, décrétée "Kiss a ginger day", c'est-à-dire qu'il est demandé d'embrasser un roux. D'où vient cette idée bizarre? Tout à commencer par un épisode de South Park pas fort apprécié de certains...

C'est donc cette série animée destinée davantage aux adultes qu'aux enfants qui a poussé Derek Forgie, un Canadien, a lancé via Facebook ce fameux jour destiné aux roux. Dans un épisode, il était question d'un "Kick a Ginger Day", une journée pour martyriser les rouquins. Après sa diffusion, le second degré n'était pas vraiment de mise pour des tas d'internautes qui se sont enflammés sur les réseaux sociaux. Désormais, cette date existe, alors profitons-en pour embrasser une personne rousse de notre entourage ou rêvons à embrasser une célébrité à la chevelure flamboyante.