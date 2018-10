À 6 ans, cet Australien reçoit désormais des commandes du monde entier.





C’est une scène qui avait marqué le passage de Meghan et Harry à Melbourne. Sourire jusqu’aux oreilles, un petit garçon brandissait une pancarte sur laquelle il avait écrit : « Je vous ai fait un collier ». La duchesse de Sussex avait aussitôt accepté ce cadeau homemade – des pâtes attachées autour d’un ruban bleu – avec joie. Et depuis, Gavin, 6 ans, n’arrête plus.

D'un drame familial à une bonne cause

Ses parents ont en effet eu l’idée de créer un site, I Made You a Necklace, où leur fils propose ses confections pour 20 dollars australiens, soit un peu plus de 12 euros. Australie, Royaume-Uni, États-Unis... BFM TV rapporte que les commandes se font aux quatre coins du monde.

Les fonds iront à la recherche consacrée aux bébés mort-nés, un drame qui a frappé la famille de Gavin. « Je veux faire comme le prince et la princesse, et supporter des associations », écrit le garçon sur le site. « J'aimerais beaucoup créer ma propre oeuvre de charité en hommage à ma petite soeur, Clara », lit-on aussi. Une histoire touchante de bout en bout.