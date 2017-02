L’histoire se répète pour Mylène Demongeot. Et comme au cinéma, c’est Fantômas qui gagne encore. Cette fois, sous les traits d’un employé de banque, qui l’a dérobée de ses économies, à savoir 2 millions €.

L’escroquerie s’est déroulée voici six ans. Et depuis, la star de 81 ans tente vainement de récupérer son argent. "La justice est lente, lente, et je n’ai plus 20 ans", avoue-t-elle au Parisien.

Avant d’expliquer son désarroi. "J’en veux plus à la banque qu’à son employé qui m’a escroquée. Certes, j’étais comme tout acteur, un peu naïve. J’ai fait confiance à ce gestionnaire de comptes, un garçon en apparence charmant, qui me suivait depuis des années. Un jour, il m’a annoncé qu’il quittait la Neuflize OBC pour une autre banque. En fait, il était viré, mais ça, la banque a oublié de me le dire. […] Contre une banque, vous n’êtes rien, vous ne pouvez rien, même quand vous êtes une actrice connue."

Sans le sou, elle est obligée de jouer Love Letters au théâtre pour nouer les deux bouts. "Je rame, et me prive de tout. Je n’ose même pas m’acheter un pantalon. Ce qui m’attriste le plus, c’est que je ne peux rien offrir à ma petite fille. Tout l’argent que je gagne avec le rôle de Melissa sert à payer les frais de maison et la nourriture pour tous mes animaux. Si je ne jouais pas tous les soirs à la Comédie des Champs-Elysées, je ne sais pas ce que je deviendrais. Je me coucherais dans mon lit, et j’attendrais la mort…" L’histoire a ému Julien Courbet, qui a décidé de l’aider via son émission, Ça peut vous arriver. On saura lundi si cela donne des résultats.