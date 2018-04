La naissance du prochain bébé de Kate Middleton aura une signification particulière.





Qu’elle ait bientôt un frère ou une sœur, la princesse Charlotte va déjà entrer dans l’Histoire à sa manière. Elle sera la première femme issue de la famille royale à maintenir son rang dans l’accession au trône britannique.

Question de succession

C’est grâce au Succession to the Crown Act de 2013 que ce bouleversement est rendu possible explique le Daily Mail. Ce texte stipule que le prochain souverain du Royaume n’est désormais plus choisi en fonction de son sexe, mais bel et bien en fonction de son âge. Par le passé, dans le cas où le « Royal Baby 3 » attendu à la fin du mois d’avril aurait été un garçon, il serait passé devant la petite Charlotte pour la succession.

Cette loi a été mise en vigueur alors que Kate Middleton était enceinte du prince George. Qui a dit que le changement ne pouvait pas avoir du bon ?