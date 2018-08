Toujours bien entourée de sa bande d’ami(e) s, la veuve de Johnny Hallyday a déjà passé presque deux mois de vacances du côté de l’île de Saint-Barthélémy avec sa famille. Petit à petit, la tribu Hallyday reprend ainsi goût à la vie comme en témoignent les récentes photos apparues sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi 15 août, tous ses ami(e) s ont d’ailleurs pu profiter d’un concert de Yannick Noah, l’époux d’Isabelle Camus, une grande amie de Læticia Hallyday. L’occasion pour la créatrice de bijoux Marie Poniatowski de poster une photo où on y voit la maman de Jade et de Joy tout sourire, avec sa magnifique chevelure bouclée. Celle-là même qui avait fait craquer le taulier au début de leur rencontre.

Bref, 9 mois après la disparition de Johnny, Læticia semble reprendre du poil de la bête. Lundi dernier, lors d’une sortie en mer, elle a même pris la pose en bikini sexy. Un cliché une fois de plus publié sur l’instagram de son amie Marie Poniatwoski avec "True love" en commentaire. Quelques jours plus tôt, cette même bande de potes avait même décidé de se faire tatouer l’île de Saint-Barth, sur le poignet ou sur la cheville pour Læticia.

Quant à Jade et Joy, elles savourent aussi les plaisirs simples de la vie sous le soleil. De quoi redonner le sourire à tous les fans de Johnny. "Elles sont incroyables !" , déclarait Læticia, dans Le Poin t, il y a quelques mois au sujet de ses filles. Elles sont plus résilientes que moi. Elles l’imaginent en paix. Elles continuent à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu’elles posent sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel."