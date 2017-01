Prévu pour les fêtes de Noël, le mariage de la chanteuse a été reporté.





Adele rêvait d'un mariage féérique pendant les fêtes de Noël sous le soleil d'Hollywood, entouré de ses proches et de son fils Angelo. Mais rien ne s'est passé comme prévu puisque certains invités ne pouvaient se rendre à Los Angeles durant cette période. La chanteuse a donc du reporter son mariage faute d'organisation.

Le couple, qui s'était secrètement fiancé en octobre, a pris tout le monde de cours. "Les délais étaient si réduits que personne n'a pu s'organiser pour venir", a expliqué une source proche du couple au Mirror.

Résultat, la chanteuse et son compagnon depuis cinq ans ont non seulement reporté le grand jour mais ils l'ont aussi décidé de célébrer leur union en Angleterre, là où leurs proches résident. "Adele et Simon sont extrêmement portés sur la famille et ils voulaient que leurs proches soient là pour ce jour si spécial. Le mariage est toujours à l'horizon mais le lieu exact et la date n'ont pas encore été décidés" a ajouté la source.