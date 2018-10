Au 11e jour de leur périple dans le Pacifique, le couple continue à susciter l'engouement des habitants à qui ils rendent visite avec tant de naturel et de chaleur.





Une arrivée digne de la reine d'Angleterre pour le petit-fils d'Elizabeth II et son épouse, Meghan : le couple a en effet été ovationné et accueilli avec une chaleur et une ferveur incroyables par les habitants des Tonga.

Le duc et la duchesse de Sussex le leur ont bien rendu, eux qui sont à l'aise partout. Ainsi, ils ont porté avec plaisir et naturel le ta'ovala, un pagne traidtionnel des Tonga à porter autour de la taille et des colliers traditionnels de bienvenue. Meghan portait une robe ceinturée Martin Grant, une marque de prêt-à-porter française qu'elle aime beaucoup : sa robe de plage à Bondi Beach et sa robe bleue sous son Burberry à Melbourne étaient également signées de cette petite maison luxueuse.

© AP

© AP



© AP